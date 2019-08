Kevin Quevedo: tres personajes que influyeron en su camino hasta la selección

Kevin Quevedo soñaba con fichar por Alianza Lima , pero llenó de expectativas a Universitario. Recién tenía 17 años y 'Tito' Chumpitaz se lo recomendó a Samuel Eugenio, que era el DT de la categoría 1999 por aquel entonces. Lo quisieron.

En 2015, la rompió de crema en la Copa Federación y, posteriormente, en el Torneo de Reservas. Era de lo mejorcito, y eso lo llevo a debutar en Primera al mando de Roberto Chale en 2016: dos partidos, 36 minutos.



Pero Kevin necesitaba más y en sus redes sociales ya había dejado constancia, una y otra vez, de que su trabajo era la 'U', pero su amor por la blanquiazul no se negociaba. Así, apenas llegó la chance, no lo pensó dos veces: en 2017 dio el salto a la vereda del frente y en su presentación a estadio lleno, besó el escudo.

Ese, al parecer, se convirtió en su lugar en el mundo. Porque si bien tuvo más bajos que altos, se topó con tres personas que lo fueron forjando poco a poco hasta llevarlo a su mejor momento. Ellos fueron sus puntos de quiebre.

Pablo Bengoechea: "Queremos que aprenda a ser profesional"



En su primera temporada con Alianza Lima fue campeón nacional. Jugó 32 partidos, aunque solo 13 de ellos como titular, pero fue el autor de un póker en el recordardo 7-2 ante Juan Aurich. Su nombre no se borró de la cabeza del hincha.



Sin embargo, en abril de 2018, el técnico Pablo Bengoechea anunció que el extremo no sería tomado en cuenta para el choque ante Sporting Cristal por indisciplina. "Él ha tenido unas conductas que no corresponden, como no llegar a tiempo a los entrenamientos. Hemos hablado mucho con él. Queremos que no sea un jugador que quedó en la historia por hacer cuatro goles en un partido. Queremos que aprenda a ser profesional", dijo el uruguayo para la prensa.



La respuesta de Quevedo fue la correcta: "Cada día van a ver otro Kevin en los entrenamientos y cada partido", dijo a la hinchada. Bengoechea no demoró en devolverle la confianza, pero, sobre todo, el jugador se rodeó de las personas correctas.

Tomás Costa: "Kevin Quevedo ya agarró vuelo"



Pese a haber arrancado como suplente ante Cantolao, en marzo de 2018, su ingreso fue determinante para dar vuelta a un partido que venían perdiendo 1-0. Kevin Quevedo marcó el empate casi con el tiempo cumplido y, ya en los minutos de adición, puso en ventaja a los blanquiazules. El atacante salió eufórico de la cancha celebrando el gol y con un solo objetivo: abrazar a a su amigo ‘Tommy’.



La postal fue emotiva. Y Tomás Costa, su compañero de concentración, se encargó de explicarla: "Vi que él tenía un potencial diferente a otros y le costaba asumir la responsabilidad de lo bien que juega. Me intrigó mucho. Me acerque bastante a él y él a mí. Se fue dando una amistad y fue asumiendo la responsabilidad. Hoy ya agarró vuelo y sabe lo que le hace bien y lo que le hacen mal", comentó el volante argentino de 34 años

Miguel Ángel Russo: "Kevin Quevedo se va haciendo hombre"



"Miguel Ángel Russo me dijo que me meta al área y haga los goles". La frase resume todo lo que significó el paso del DT en la carrera de Kevin Quevedo. El técnico, además, le pidió que cada vez que anote, así sea en los entrenamientos, celebré a todo pulmón.

Yo creo que cambia él, va creciendo, se va haciendo hombre, se va haciendo grande. Y bienvenido sea, porque cuando más gol tengamos, mejor es", dijo el exentrenador.

Esto fue una inyección de motivación. El jugador se llenó de confianza y esta ya es su mejor temporada goleadora: 14 anotaciones en 19 partidos. Dos dobletes y un espectacular triplete con chalaca incluida. ¿El resultado? Su primera convocatoria a la Selección Peruana y la opción latente de vivir su primera aventura en el extranjero.

