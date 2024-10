La Selección Peruana consiguió su primer triunfo en las Eliminatorias 2026, venciendo por 1-0 a Uruguay con un gol de Miguel Araujo sobre el final del partido, resultado que generó distintas reacciones en todo el continente. La victoria del equipo de Jorge Fossati fue comentada por el streamer Lautaro Del Campo, conocido por sus seguidores como ‘La Cobra’, quien tuvo un análisis previo muy acertado sobre esta jornada.

Antes de iniciar la novena jornada del torneo clasificatorio, el argentino habló sobre lo que esperaba en esta fecha y se refirió al duelo entre Perú y Uruguay en Lima, haciendo que los hinchas peruanos ganen confianza por una posible victoria. “Me van a llamar ‘loco’ quizás. Me pueden llamar ‘loco’, pero para mí gana Perú 1-0. Para mí Perú le gana 1-0 a Uruguay”, afirmó en su canal. De hecho, este resultado se terminó dando al cabezazo de Miguel Araujo, que desató la locura en el Estadio Nacional.

Luego de acertar con su predicción, ‘La Cobra’ compartió su alegría en redes sociales, expresando: “Lo dije reiteradamente en varios streams y muchos me tildaban de loco. Hoy Perú le ganó a Uruguay. Me enorgullece estar educando de esta manera. Salud queridos amigos peruanos. PD: Háganle caso al rey de los reyes, no fallo en predicciones”, publicó en su cuenta de Twitter.

Además, en otro tweet, añadió otro comentario sobre su acierto en el resultado final: “Lo más importante es que el tiempo siempre pone las cosas en su lugar, eso es lo único y realmente esencial en esta vida. Abrazo grande futboleros, el Nine irá a descansar su cabeza. Los veo a todos mañana con un stream presencial increíble jeje”.

Finalmente, ‘La Cobra’ tuvo tiempo para responder a otros streamers, como ‘Fabri Uruguayo’, quien subestimó a la Selección Peruana en la previa del encuentro. “A veces un baño de humildad no viene mal querido Fabri. La educación peruana es de buena calidad y hoy lo comprobaste”, respondió.





Quién es La Cobra, el streamer de fútbol con miles de seguidores

Lautaro del Campo, conocido como La Cobra, es un destacado streamer argentino apasionado por el fútbol, quien ha logrado convertirse en una de las principales voces sobre este deporte en su país. Con 856,000 seguidores en Twitch y una media de más de 8,000 espectadores, su popularidad ha crecido desde 2021, cuando comenzó a ganar reconocimiento en las redes sociales.

Nacido en Buenos Aires el 8 de septiembre de 1997, La Cobra pasó un año de su infancia en Barcelona antes de regresar a Argentina, donde estudió una Licenciatura en Actividad Física y Deportes. Tras graduarse, comenzó a trabajar en Twitch, inicialmente enfocándose en el videojuego League of Legends, pero su amor por el fútbol lo llevó a cambiar de contenido y centrarse en este deporte.

A lo largo de su carrera, La Cobra ha forjado amistades con otros creadores de contenido argentinos, como Coscu. Su creciente éxito le valió el premio a mejor streamer alternativo en 2021 y desde 2022 ha sido reconocido como streamer deportivo, consolidando su influencia en el mundo del streaming y el fútbol.





¿Cuándo será el próximo partido de Perú en Eliminatorias 2026?

Perú enfrentará a Brasil el próximo martes 15 de octubre por la jornada 10 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Este partido comenzará a las 7:45 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador. En cambio, en Bolivia, Chile y Paraguay iniciará a las 8:45 p.m. Una hora más tarde, a las 9:45 p.m., dará inicio en Argentina y Uruguay. En México, el choque comenzará a las 6:45 p.m.

Perú vs. Brasil será transmitido en suelo peruano por señales de Latina TV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en Latina y Movistar TV App. En Brasil, el encuentro se podrá seguir a través de SPORTV. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas.





