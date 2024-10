La Selección Peruana volvió a encender la llama de la ilusión en las Eliminatorias 2026. La noche del último viernes, en el Estadio Nacional de Lima, la Bicolor consiguió su primer triunfo en el certamen tras vencer 1-0 a Uruguay. El héroe de la jornada fue Miguel Araujo, el defensor que, en el minuto 88, conectó un certero cabezazo que desató la euforia de toda una nación. Este resultado no solo sacó a Blanquirroja del último puesto de la tabla de clasificación, sino que también devolvió la confianza y el optimismo al equipo. Con 6 puntos de 27 posibles, la ‘Sele’ ahora mira hacia adelante, con el próximo desafío en el horizonte: Brasil.

Tras la victoria, Miguel Araujo no ocultó su emoción. Su gol no solo significó el triunfo, sino también el cierre de un partido muy disputado que mantuvo a todos los hinchas al borde de sus asientos. “Estoy contento y agradecido por el esfuerzo del grupo. Se plasmó lo que trabajamos en la semana, y me emociona más eso que el gol”, confesó el defensor del Portland Timbers en conferencia de prensa.

Para Araujo, el partido fue una dura prueba física y mental, y lo dejó claro en sus palabras. “Fue un partido muy duro, pero el grupo supo manejarlo bien. Hicimos mucho daño y el equipo terminó con un gran premio, que fue la victoria”, agregó el defensor, quien obtuvo un puntaje de 7.8, según el portal Sofascore.





La fortaleza defensiva de Perú y el mensaje para el hincha





La solidez defensiva fue uno de los aspectos más destacables del encuentro ante Uruguay. Miguel Araujo, que ocupó el puesto de stopper por derecha, fue pieza fundamental en esta labor. “Estoy muy contento con el trabajo de todo el equipo. Lo importante es crecer; hemos hecho un gran trabajo, y eso es lo que debemos destacar”, reconoció.

Además del gol, el defensor peruano, de 29 años, fue una muralla en su zona, despejando balones (4), haciendo quites (3), cerrando espacios, anticipando jugadas peligrosas y ganando cuatro de otro duelos ante la Celeste. Fue una de sus mejores actuaciones con la camiseta blanquirroja en lo que va de las Eliminatorias 2026.

Después del partido, Araujo no quiso dejar pasar la oportunidad de dirigirse a los hinchas peruanos, quienes jugaron un papel crucial en la victoria con su aliento incondicional desde las gradas. “El mensaje es que sigan apoyando, hay que mantenerse unidos. Es emocionante ver a toda la hinchada apoyando, eso nos motivó mucho”, expresó.

Los números de Miguel Araujo en el triunfo ante Uruguay. (Foto: Sofascore)

Perú vs Brasil: fecha y hora

Luego enfrentar a Uruguay en el Estadio Nacional de Lima, Perú tendrá que ir hacia Brasilia para jugar contra Brasil en la fecha 10 de las Eliminatorias 2026. El partido está programado para el martes 15 de octubre, a las 7:45 pm (hora peruana y colombiana), en el Estadio Mané Garrincha. La bicolor buscará su primera victoria de visita en las Eliminatorias 2026.

El último partido entre Perú y Brasil sucedió el 12 de setiembre de 2023, en el Estadio Nacional. Aquella noche, la visita se impuso por 1-0 con gol de Marquinhos quien, a los 89′, apareció con un gol de cabeza en el área, producto de un descuido de la defensa de la Bicolor.

Perú vs. Brasil: últimos cinco partidos

FECHA RESULTADO COMPETENCIA 12.09.23 Perú 0-1 Brasil Eliminatorias 2026 09.09.21 Brasil 2-0 Perú Eliminatorias 2022 05.07.21 Brasil 1-0 Perú Copa América 17.06.21 Brasil 4-0 Perú Copa América 13.10.20 Perú 2-4 Brasil Eliminatorias 2022

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Argentina 9 6 1 2 13 5 8 19 2 Colombia 9 4 4 1 9 6 3 16 3 Uruguay 9 4 3 2 13 6 7 15 4 Brasil 9 4 1 4 11 9 2 13 5 Ecuador 9 4 3 2 6 4 2 12 6 Bolivia 9 4 0 5 11 15 -4 12 7 Venezuela 9 2 5 2 7 8 -1 11 8 Paraguay 9 2 4 3 2 3 -1 10 9 Perú 9 1 3 5 3 10 -7 6 10 Chile 9 1 2 3 5 14 -9 5

Perú venció por 1-0 a Uruguay por la fecha 9 de las Eliminatorias 2026. (Foto: La Bicolor)





