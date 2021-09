Perú vs. Venezuela (EN VIVO | EN DIRECTO | LATINA) se miden, este domingo, por la fecha 6 de las Eliminatorias a Qatar 2022. Los dirigidos por Ricardo Gareca buscarán sumar su primer triunfo de local en lo que va del certamen y así alcanzar ocho unidades en la tabla de posiciones.

El estadio Nacional, ubicado en Lima, Perú, será el escenario en el que ambas escuadras tendrán que luchar para salir de las incómodas posiciones que registran hasta el momento en el torneo sudamericano. Perú viene de igualar 1-1 con Uruguay, mientras que Venezuela de perder 3-1 ante Argentina.

Perú vs. Venezuela está pactado para dar inicio a las 8 de la noche (hora peruana) y será transmitido en nuestro país a través de la señal de LATINA, canal que cuenta con los derechos para la presente edición de las Eliminatorias a Qatar 2022. Recuerda que en Depor.com también podrás encontrar una amplia cobertura del encuentro, donde pondremos a tu alcance la previa, minuto a minuto del choque y el post partido.

Perú vs. Venezuela: hablan los protagonistas

El último jueves, Perú igualó 1-1 contra Uruguay. Si bien salimos del último lugar de la tabla de posiciones, la situación no es cómoda para la blanquirroja. Aún estamos lejos de zona de clasificación. Pese a ese escenario, Ricardo Gareca se refirió al desempeño del equipo. El ‘Tigre’ destacó el juego colectivo de sus dirigidos.

“Quiero felicitar a los muchachos. El equipo me gustó. Estamos tratando de ir reencontrándonos con nuestro juego. Me voy conforme con la actuación. Me invita a pensar que el equipo está por buen camino”, mencionó el estratega de la Selección Peruana en conferencia de prensa.

Por su parte, Leonardo González, quien recién está al frente de la ‘Vinotinto’, esto fue lo que dijo sobre su selección en la previa de la fecha triple de Eliminatorias: “Tenemos jugadores de muy buen nivel, intentaremos que ellos salgan a relucir y que disfruten el momento con responsabilidad, y mucho orden”.

Sobre la propuesta que tendrá Venezuela bajo su mando, indicó que “la idea es tener un equipo que pueda generar ocasiones de gol, que pueda sacar a relucir las habilidades de los jugadores que tenemos”.

Perú vs. Venezuela: así llegan la blanquirroja

2.09.21 | Perú 1-1 Uruguay

9.07.21 | Colombia 3-2 Venezuela

5.07.21 | Brasil 1-0 Perú

2.07.21 | Perú 3 (2)-(1)3 Paraguay

27.06.21 | Perú 1-0 Venezuela

Perú vs. Venezuela: así llega la ‘Vinotinto’

2.09.21 | Venezuela 1-3 Argentina

27.06.21 | Perú 1-0 Venezuela

20.06.21 | Venezuela 2-2 Ecuador

17.06.21 | Colombia 0-0 Venezuela

13.06.21 | Brasil 3-0 Venezuela





