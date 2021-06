Sigue EN VIVO Perú vs. Colombia en Lima | La Selección Peruana y su similar de Colombia se medirán (EN DIRECTO | ONLINE | MOVISTAR DEPORTES | CARACOL TV | LATINA TV | GRATIS) por la séptima jornada de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El elenco de Ricardo Gareca necesita los tres puntos y está decidido a dar pelea para seguir escalando en la tabla de posiciones. Reinado Rueda, por su lado, se estrena como nuevo DT del combinado ‘cafetero’ en este proceso clasificatorio; si bien muchos de sus convocados ya lo conocen, no será un debut sencillo.

Perú y Colombia se verán las caras este jueves 3 de junio desde las 9:00 p.m. en el Estadio Nacional. Este compromiso podrá ser visto desde LatinaTV y Movistar Deportes en Perú, así como por streaming en Movistar Play, mientras que en el vecino parías lo verán por CaracolTV. Las incidencias, el minuto a minuto y las alineaciones las encontrarás en Depor.

Perú vs. Colombia: ¿A qué hora jugarán en otros países?

Perú, México, Colombia, Ecuador – 9:00 p.m.

Bolivia, Venezuela, Chile, Paraguay – 10:00 p.m.

Argentina, Uruguay, Brasil – 11:00 p.m.

España, Alemania, Francia, Italia – 4:00 a.m. (4 de junio)

Perú vs. Colombia: ¿Cómo llegan los rivales?

Perú y Colombia se han enfrentado en 22 ocasiones, entre duelos oficiales y amistosos. De ese total, solo dos partidos han sido ganados por la ‘bicolor’ y ninguna de ellas en la ‘era Gareca’. Con el ‘Tigre’ al mando se han dado siete cotejos, de los cuales cuatro han sido empates y tres terminaron en derrota.

La Selección Peruana solo ha sumado un punto en la tabla de posiciones de las Clasificatorias. Ante Paraguay debutó con un empate 2-2 en el Defensores del Chaco en Asunción; mientras que en la segunda fecha cayó 4-2 contra Brasil en el Nacional. Lo mismo sucedió cuando enfrentó a Chile y Argentina.

Por su parte, el cuadro de Colombia llega con cuatro puntos a este cotejo y con un nuevo entrenador. Si bien tuvieron un buen arranque, con goleada incluida a Venezuela, y un empate por 2-2 contra Chile, los siguientes partidos no resultaron como se esperaban (Uruguay 3-0 y Ecuador 6-1), lo que detonaron el cambio de DT.

La selección peruana recibe a Colombia por la fecha 7 de las Eliminatorias Qatar 2022. Conoce todos los detalles del partido en donde ‘La Blanquirroja’ buscará sumar su primera victoria en el proceso mundialista.

Perú vs. Colombia: ¿Qué dicen los protagonistas?

Ricardo Gareca ofreció una conferencia de prensa el último martes, donde habló de su próximo rival y dio alcances de lo que ha venido trabajando con los seleccionados. Si bien no ha registrado victoria alguna contra Colombia, sabe cómo trabaja su técnico y lo que podrían enfrentar en el campo.

“Los partidos fueron muy duros con la selección de Colombia, tiene grandes jugadores. Salieron partidos muy parejos y tenemos gran respeto por la selección. Reinaldo es un técnico nuevo, pero que ya conocemos. Ya tenemos una idea de con qué Colombia nos podemos encontrar”, indicó por FPF Play.

En tanto, Reinaldo Rueda se refirió al nivel con el que llegan sus convocados y no subestimó el potencial de la Selección Peruana, pese a que no ha tenido el arranque esperado. “Respeto a esta selección con todas sus bondades futbolísticas. No solamente la presencia de Paolo [Guerrero], también está el nuevo jugador que han vinculado desde Italia”, precisó el último domingo en conferencia de prensa.

Perú vs. Colombia: ¿Cómo salieron sus partidos anteriores?

Perú:

17/11/20 ► Perú 0 - 2 Argentina

13/11/20 ► Chile 2 - 0 Perú

13/10/20 ► Perú 2 - 4 Brasil

08/10/20 ► Paraguay 2 - 2 Perú

Colombia:

17/11/20 ► Ecuador 6 - 1 Colombia

13/11/20 ► Colombia 0 - 3 Uruguay

13/10/20 ► Chile 2 - 2 Colombia

09/10/20 ► Colombia 3 - 0 Venezuela

Perú vs. Colombia: ¿Dónde jugarán?





