El Perú vs. Colombia, a jugarse este viernes en el Estadio Nacional, tendrá una novedad en el banco de suplentes: la ausencia de Jorge Fossati. En la Copa América 2024, la Bicolor se retrasó en regresar al campo de juego para el partido ante Argentina, por lo que el DT uruguayo fue sancionado -por Conmebol- con una fecha. Entonces, no podrá dirigir y en su reemplazo será el ‘profe’ Leonardo Martins, su asistente técnico. En conferencia de prensa, el uruguayo habló sobre lo que será el partido por las Eliminatorias al Mundial 2026 y cómo se sentirá el equipo con la ausencia del ‘Flaco’.

“Estamos ansiosos, con ganas que llegue la competencia. Con ganas de enfrentar este desafío lindo que tenemos contra un rival importante. Las ganas de estar y empezar el partido son altas. La convivencia con los muchachos en la Copa América influye porque nos conocemos, saben cómo trabajamos. Sabemos lo que pueden dar. Hablamos por teléfono cuando no los tuvimos”, contó en conferencia de prensa.

Sobre la sanción de Fossati: “Para mí, para Gonzalo o Sebastián, que no esté Jorge al lado se siente raro. Es nuestro padre futbolístico. Por todos estos años, nos conocemos bien y eso facilita al momento de tomar decisiones. Estos 15 años no son en vano para lo que se viene mañana. El partido es mañana, pero nosotros lo venimos jugando desde la Copa América”.

Por otro lado, Martins también se refirió a la contratación de Jaime Vásquez (médico de Universitario) en la Selección Peruana. El doctor llegó en los últimos días en reemplazo de Julio Segura. Esta situación no cayó nada bien en Alianza Lima, que envió una carta a la Federación Peruana de Fútbol ( ver comunicado de la institución blanquiazul ). Leonardo fue claro en mostrar su postura del tema.

“Sin duda, a Jaime lo conocemos. Parte de esto es tomar decisiones en el momento justo. El fútbol no tiene momentos de pensar y las decisiones se toman al momento. En ese sentido nos conocemos y por eso le dimos el OK. De lo otro ya no es un tema de nosotros porque son suspicacias. El médico es un profesional y eso hay que respetarlo”, aseguró.

De cara al duelo ante Colombia y lo que viene siendo el proceso de Fossati con la Selección Peruana, Leonardo Martins habló de la convivencia en grupo desde la Copa América y los amistosos previos. Cabe recordar que será el primer duelo del comando técnico en las Eliminatorias al Mundial 2026.

“Nosotros tenemos una filosofía de trabajo que trata las cargas de acuerdo a lo que falta para el partido. Hay unos que son un poco más y otros menos. Sin ninguna duda, lo que no podemos perder es la buena vibra que hay y la confianza en el jugador. Que piensen en positivo, teniendo en cuenta que ya han tenido la experiencia de este proceso. Los daban por muertos y se levantaron en las cenizas”, apuntó.

¿A qué hora y dónde ver Perú vs. Colombia?

Perú vs. Colombia, por la jornada 7 de las Eliminatorias 2026, se disputará el viernes 6 de septiembre en el Estadio Nacional: el duelo irá desde las 8:30 de la noche, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Si estás en Argentina, Brasil y Uruguay, comenzará a las 10:30 p.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 9:30 p.m.; mientras que en México a las 7:30 p.m.

Es importante mencionar que el compromiso será transmitido a través de las señales de América TV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Pelota Libre ni Futbol Libre TV, señales pirata.





