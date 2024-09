Pasaron más de 8 años desde la última vez que Melgar fue campeón nacional -en 2015 ganando la final ante Sporting Cristal- por lo que este 2024 sueña con sumar una nueva estrella a su escudo. El conjunto arequipeño apostó por un hombre de la casa como Marco Valencia para que sea quien tome el timón del primer equipo y ha tenido buenos resultados hasta el momento. Por esta razón, el técnico nacional confía en que podrá llegar a las finales de la Liga 1 y sacar campeón al ‘Dominó' por tercera vez en su historia.

En conferencia de prensa, Marco Valencia se mostró muy seguro de que podrá llevarse el título este 2024. “Todo Arequipa se debe sentir y terminar el año ser campeón, tenemos un plantel y estoy agradecido con todos, desde que comenzamos con ADT. Es parte del fútbol, de la liga y yo a fin de año me veo campeón con Melgar y con todo el equipo”, expresó.

Recordemos que Melgar jugará este sábado 7 de septiembre ante Comerciantes Unidos, en un duelo correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura, que fue reprogramado por mal tiempo y se jugará en el Estadio de la UNSA en Arequipa desde las 3:15 de la tarde. Los ‘rojinegros’ buscarán los tres puntos para mantenerse en la pelea por el campeonato.

Marco Valencia dirige a Melgar desde este 2024. (Foto: GEC)

Debe cubrir ausencias

En relación con las bajas en el club rojinegro, el entrenador del cuadro arequipeño anunció que Jorge Cabezudo ocupará el lugar de Carlos Cáceda, Matías Lazo tomará el puesto de Leonel Galeano y Cabrera reemplazará a Jean Pierre Archimbaud. Además, Matías Noble jugará como extremo por la izquierda, su posición habitual. Estos ajustes buscan mantener la competitividad del equipo a pesar de las ausencias.

Sobre la posible inclusión de Diego Rodríguez, el técnico confirmó que Alejandro Ramos estará en su lugar. “Saldremos a buscar el resultado para avanzar en el Clausura y en la tabla acumulada. Haremos un partido inteligente; el equipo está muy comprometido. Trataremos de sumar los puntos necesarios para mantenernos expectantes” ,afirmó. Valencia también se mostró optimista sobre la capacidad de Melgar para recuperar su racha de victorias y mejorar su posición, actualmente en el octavo lugar con 13 puntos.

Dardo a Fossati

Marco Valencia también habló sobre el técnico de la Selección Peruana y su lista de convocados para las Elimiantorias. “Anteriormente me he manifestado sobre el tema del profesor Jorge Fossati, yo no era nadie para meterme en una convocatoria porque a él lo eligieron para hacer esa función. Lo que me sorprende únicamente, y no estoy hablando del jugador Maxloren Castro, porque a mí me parece un chico con mucho futuro, es que ha podido ver jugadores que han podido ser considerados por la campaña que han hecho en el torneo Apertura y Clausura, ya que siento que merecían estar en una convocatoria”, comentó.

“No hablo de los jugadores de Melgar, sino de los futbolistas en general. Ahí me parece que no hubo una concordancia con lo que se tiene para definir una convocatoria. De igual manera, él es el técnico, respeto mucho, por algo está en la selección peruana. Deseamos que le vaya de lo mejor esta fecha doble, pero habían jugadores que merecían la convocatoria por este tiempo que vienen jugando el torneo”, afirmó.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR