Los convocados de Óscar Ibáñez en la Selección Peruana. (Foto: Composición / Getty Images)
Los convocados de Óscar Ibáñez en la Selección Peruana. (Foto: Composición / Getty Images)
depor

Los convocados de Óscar Ibáñez en la Selección Peruana. (Foto: Composición / Getty Images)

  • Los convocados de Óscar Ibáñez en la Selección Peruana. (Foto: Composición / Getty Images)
    1 / 28

    Los convocados de Óscar Ibáñez en la Selección Peruana. (Foto: Composición / Getty Images)

  • Pedro Gallese. (Foto: MLS)
    2 / 28

    Pedro Gallese. (Foto: MLS)

  • Carlos Cáceda. (Foto: Getty Images)
    3 / 28

    Carlos Cáceda. (Foto: Getty Images)

  • Diego Enríquez. (Foto: Sporting Cristal)
    4 / 28

    Diego Enríquez. (Foto: Sporting Cristal)

  • Luis Advíncula. (Foto: Getty Images)
    5 / 28

    Luis Advíncula. (Foto: Getty Images)

  • Oliver Sonne. (Foto: Burnley)
    6 / 28

    Oliver Sonne. (Foto: Burnley)

  • César Inga. (Foto: ITEA Sports)
    7 / 28

    César Inga. (Foto: ITEA Sports)

  • Carlos Zambrano. (Foto: Getty Images)
    8 / 28

    Carlos Zambrano. (Foto: Getty Images)

  • Renzo Garcés. (Foto: Getty Images)
    9 / 28

    Renzo Garcés. (Foto: Getty Images)

  • Luis Abram. (Foto: Sporting Cristal)
    10 / 28

    Luis Abram. (Foto: Sporting Cristal)

  • Miguel Trauco. (Foto: Alianza Lima)
    11 / 28

    Miguel Trauco. (Foto: Alianza Lima)

  • Marcos López. (Foto: Getty Images)
    12 / 28

    Marcos López. (Foto: Getty Images)

  • Matías Lazo - FBC Melgar. (Foto: Getty Images)
    13 / 28

    Matías Lazo - FBC Melgar. (Foto: Getty Images)

  • Erick Noriega. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
    14 / 28

    Erick Noriega. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

  • Alessandro Burlamaqui. (Foto: GEC)
    15 / 28

    Alessandro Burlamaqui. (Foto: GEC)

  • Jesús Pretell. (Foto: Getty Images)
    16 / 28

    Jesús Pretell. (Foto: Getty Images)

  • Yoshimar Yotún. (Foto: Sporting Cristal)
    17 / 28

    Yoshimar Yotún. (Foto: Sporting Cristal)

  • Christofer Gonzales. (Foto: Getty Images)
    18 / 28

    Christofer Gonzales. (Foto: Getty Images)

  • Renato Tapia. (Foto: Al Wasl SC)
    19 / 28

    Renato Tapia. (Foto: Al Wasl SC)

  • Sergio Peña. (Foto: GEC)
    20 / 28

    Sergio Peña. (Foto: GEC)

  • Jairo Concha. (Foto: GEC)
    21 / 28

    Jairo Concha. (Foto: GEC)

  • Edison Flores. (Foto: Universitario)
    22 / 28

    Edison Flores. (Foto: Universitario)

  • Kevin Quevedo. (Crédito: Alianza Lima)
    23 / 28

    Kevin Quevedo. (Crédito: Alianza Lima)

  • Andy Polo. (Foto: Universitario)
    24 / 28

    Andy Polo. (Foto: Universitario)

  • Joao Grimaldo. (Foto: Riga FC)
    25 / 28

    Joao Grimaldo. (Foto: Riga FC)

  • Kenji Cabrera. (Foto: Getty Images)
    26 / 28

    Kenji Cabrera. (Foto: Getty Images)

  • Alex Valera. (Foto: Getty Images)
    27 / 28

    Alex Valera. (Foto: Getty Images)

  • Luis Ramos. (Foto: Getty Images)
    28 / 28

    Luis Ramos. (Foto: Getty Images)

Icon Previus Arrow
Icon Next Arrow

Se terminan las y la anunció a sus convocados para afrontar la última fecha doble. Bajo la dirección técnica de Óscar Ibáñez (de manera interina), se pudo conocer a los 28 elegidos para enfrentar los dos últimos partidos ante y el 4 y 9, respectivamente. Con pocas posibilidades de alcanzar la clasificación, buscarán cerrar su participación de la mejor manera. Además, estos choques podrían significar el fin de ciclo de algunos elementos claves en la Bicolor. Por lo pronto, este lunes iniciarán los entrenamientos con los futbolistas del medio local. Entérate la lista completa.

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS