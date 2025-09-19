Manuel Barreto es el jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF.
Manuel Barreto es el jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF.

La selección disputará amistosos antes de cerrar el año, los cuales asumirá Manuel Barreto hasta que se designe a un nuevo entrenador para la Bicolor.

Comunicado de la FPF con respecto al cargo qu asumirá Manuel Barreto | FOTO: FPF
Comunicado de la FPF con respecto al cargo qu asumirá Manuel Barreto | FOTO: FPF

Nota en desarrollo

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS