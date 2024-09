“Estoy muy contento por vestir la Blanquirroja, estoy ilusionado de poder ser convocado y jugar”, son las primeras palabras de Maxloren Castro (16 años), tras ser convocado de manera oficial a la Selección Peruana con miras a los partidos ante Colombia y Ecuador, por las fechas 7 y 8 de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Canadá, USA y México 2026. El futbolista de Sporting Cristal lleva entrenando en la Villa Deportiva Nacional (Videna) desde el día uno, por pedido del entrenador Jorge Fossati, y podría tener la oportunidad de debutar en el duelo ante los ‘cafeteros’. Si lo logra, se convertiría en uno de los más jóvenes en ponerse la camiseta nacional en la historia. ¿En qué posición encajaría en el esquema de la Bicolor? ¿Está listo para asumir este reto bastante pesado?

La posición de Maxloren en Sporting Cristal

El debut de Maxloren Castro en el primer equipo de Sporting Cristal se dio el pasado 15 de febrero de 2024, en la goleada por 4-1 sobre Los Chankas, por la fecha 4 del Torneo Apertura. Enderson Moreira lo utilizó como extremo izquierdo en el esquema 4-2-3-1. El mediapunta fue Alejandro Hohberg; el extremo derecho fue Santiago González y el delantero fue Martín Cauteruccio (anotó tres goles en ese día). En su estreno, pese a presentar nervios como cualquier persona, el juvenil se mostró muy participativo y dio chispazos de su velocidad y recorrido. Disputó un total de 57 minutos, luego fue reemplazado por Leandro Sosa. El brasileño quedó conforme con su rendimiento y le volvió a dar rodaje: jugó 70′ en la misma posición en el 4-0 sobre Mannucci y, lo más importante, llegó a anotar su primer gol en Primera División.

Después, Maxloren sufrió una lesión y tras recuperarse no volvió a ser titular en un partido en el Apertura, aunque ingresaba en los minutos finales y mantenía la actividad. Usualmente reemplazaba a Grimaldo, con quien se identifica mucho -según sus propias palabras-. En junio, dirigido por Renzo Revoredo, disputó la Copa Mitad del Mundo Sub 17 y fue pieza clave en el equipo ‘celeste’ que llegó hasta la final (perdió el título ante Atlético Nacional en la tanda de penales). Castro continuó haciendo su trabajo en los entrenamientos y, tras la partida de Grimaldo a Europa, su actual DT, el argentino Guillermo Farré, comenzó a darle más rodaje en la Liga 1. En el Clausura, tuvo minutos ante ADT, Cienciano, Mannucci, Alianza Lima, Melgar y Mannucci. En total, en 2024 acumula 14 partidos en el campeonato (cinco como titular), dos goles y dos asistencias.

El primer gol de Maxloren Castro con Sporting Cristal. (Video: GOLPERU)

Su último encuentro con el cuadro ‘cervecero’ fue en la goleada por 4-0 sobre UTC en el Alberto Gallardo, por la jornada 9 del Clausura. Maxloren inició como titular y se posicionó como extremo izquierdo. Esta vez tuvo una participación muy destacada: en el primer tiempo envió un centro preciso al área para el 1-0 de Leandro Sosa -anotó tras un rebote en el arquero-; y en el segundo tiempo marcó el 3-0 con un potente zurdazo, luego de recibir una buena habilitación de González. Era su segundo tanto como rimense y los miles de hinchas ‘celestes’ estallaron de alegría. Veían como un chico de la casa se asentaba en el once titular y, además, comenzaba a ser muy importante en el ataque del equipo. En todo momento encaró y fue hacia adelante, lo que todo aficionado quiere ver en un delantero.

El mapa de calor de Maxloren Castro en la Liga 1 2024 demuestra que es un jugador que se posiciona en la parte izquierda del ataque de Sporting Cristal. En la cancha, agarra la pelota en el mediocampo y corre hasta llegar a la esquina y trata de enviar un buen centro para que Cauteruccio u otro compañero que llegue al área pueda anotar. También está abierto como extremo y espera recibir una habilitación para ingresar al área y rematar directo hacia la portería. Suele asociarse con los mediocampistas (Jesús Pretell y Gustavo Cazonatti) y también con el mediapunta (Christofer Gonzales). De todas formas, su objetivo es el que tiene todo extremo: ser desequilibrante, marcar la diferencia por la banda y alimentar al goleador. Hasta el momento, lo está logrando y cada vez se le ve mejor.

Mapa de calor de Maxloren Castro en la Liga 1 2024. (Foto: Sofascore)

¿En qué lugar encajaría en la pizarra de Fossati?

Durante los entrenamientos de la Blanquirroja, cuando solo estaban los jugadores del medio local, Maxloren Castro fue utilizado por el director técnico como carrilero por la banda izquierda. También tuvo acción como volante interior al lado del ancla. A pesar de su corta edad y experiencia, se mostró muy aguerrido y respondió bien en los trabajos. Se acopló a lo que pide el DT ‘charrúa’ y por eso finalmente fue convocado con miras a las Eliminatorias 2026. Él sabe que tiene que esperar su oportunidad en la banca de suplentes. Teniendo en cuenta que el extécnico de Universitario de Deportes utiliza el esquema 3-5-2, el juvenil tendría algunas opciones para ingresar en el once de la Selección Peruana. ¿En qué lugares encajaría en el esquema?

En primer lugar, tal como lo probó en los entrenamientos con los futbolistas del campeonato peruano, Maxloren podría jugar como carrilero izquierdo. Un once que utilizó Fossati fue el siguiente: Carlos Cáceda; Carlos Zambrano, Aldo Corzo, Renzo Garcés; Andy Polo, Fabián Vásquez (Sub 20 también), Jorge Murrugarra, Jean Pierre Archimbaud, Maxloren Castro; Alex Valera y Edison Flores. En esa posición el titular, para el uruguayo, es Marcos López, que viene jugando en las Eliminatorias y también fue indiscutible en la Copa América. Otra alternativa para Castro es que juegue como interior por izquierda, acompañando a Renato Tapia (ancla) y a Sergio Peña (interior por derecha) en el mediocampo.

Otra opción para Maxloren sería jugar como segundo delantero. En el caso de la Selección Peruana, por la derecha suele estar Gianluca Lapadula; mientras que en la izquierda alternan Edison Flores y Bryan Reyna, quienes también están convocados. Aunque, en una de las últimas prácticas, Fossati colocó a Alex Valera en esa posición, acompañando al ‘Bambino’. Maxloren presenta características para jugar en toda esa zona del campo. Es veloz, encarador y desequilibrante. Además, demostró al comando técnico que, pese a su juventud, es alguien que está comprometido con aprender y se esfuerza al máximo en cada trabajo. El rendimiento del ‘chalaco’ es lo que motivó al DT a apostar por él.

Maxloren está creciendo a pasos agigantados y el aumento en su cotización también lo deja claro. Según la página especializada Transfermarkt, ahora tiene un valor de 700 mil euros, teniendo apenas 16 años y jugando en el torneo nacional. Es importante mencionar que, si logra debutar en uno de los dos partidos de esta fecha doble de septiembre, se une a la lista selecta de seis jugadores que se estrenaron en la Bicolor mayor con 16 años: Ángel Uribe (vs. España en 1960), Guillermo Barbadillo (vs. Países Bajos en 1972), Luis Escobar (vs. Paraguay en 1985), Carlos Guillén y Juan Reynoso (vs. China en 1986) y Rubén Correa Jr. (vs. Brasil en 1986) fueron los otros peruanos que lo consiguieron.

Maxloren está entrenando con la Bicolor con miras a los partidos ante Colombia y Ecuador. (Foto: Bicolor)

