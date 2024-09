El técnico de la Selección Peruana, Jorge Fossati, habló en la previa del partido ante Colombia por Eliminatorias 2026 y el trabajo que viene haciendo para buscar los tres puntos en el Estadio Nacional de Lima. “Es el momento de que la idea nuestra se lleve a cabo de la mejor manera. Ya he dicho mas allá de que soy consciente de que no hay demasiadas personas que piensen como yo, he dicho que hemos salido de la copa america más fuerte y el equipo sigue mejorando. Lo que hemos hecho más que nada es apretar el botón de la memoria para repetir lo que hemos trabajado desde junio, afinar detalles y la actitud de los muchachos es la mejor. Es lógico que no tengamos el favoritismo, pero tenemos la firme convicción de que podemos enfrentarlos y sacar un buen resultado”, dijo en conferencia de prensa.

Además, se refirió a Maxloren Castro: “se dio en principio como yo pretendía, asolapadamente para que no tuviera el agobio de familia, amigos, periodistas. Desde el primer día el sabe que nosostros lo íbamos a invitar. Esta demostrado que en su club está bien entrenado y se va metiendo en el grupo despacito y por las piedras”.





