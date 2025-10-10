Maxloren Castro estuvo cerca del gol en Perú vs. Chile. (Video: América TV)
Maxloren Castro estuvo cerca del gol en Perú vs. Chile. (Video: América TV)

El amistoso de significa el inicio de un recambio generacional para ambas escuadras. En el caso de La Bicolor, alineó a muchos jugadores jóvenes y uno de los que más destacó en la primera etapa fue . Si bien cuenta con experiencia en el equipo, a sus 22 años es uno de los principales atractivos para este partido. Luego de un gran desborde del jugador de Riga de Letonia, encontró un espacio para mandar el balón el área hacia un compañero. estaba entre los defensas, pero no pudo conectar de la mejor manera, por lo que solo estuvo cerca de anotar en el duelo , válido por la fecha FIFA.

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS