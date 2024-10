Este viernes, el estadio Nacional fue el escenario de la segunda derrota de Uruguay en las presentes Eliminatorias al Mundial 2026. La escuadra ‘charrúa’ perdió 1-0 ante Perú (con gol de Miguel Araujo a los 88′). Si bien están ubicados en la tercera posición (15 unidades), la premisa de Marcelo Bielsa (DT del equipo) siempre fue conseguir la victoria. Luego del partido, el popular ‘Loco’ reconoció que hubo errores al momento de atacar y en el planteamiento inicial; sin embargo, argumentó que no merecían la derrota porque no fueron superiores en el transcurso del juego.

“Era un partido que debería haber terminado empatado, pero la actuación de nuestro equipo no hubiera sido la misma. La valoración es la misma perdieron o empatando, no haber creado peligro es algo que, de alguna manera, no fue positivo”, inició el estratega en conferencia de prensa.

A su vez, agregó: “La definición de mejores sensaciones en ataque no se traduce en haber generado ocasiones de gol, si no de estar más cerca de terminar los ataques, más cerca de nuestro arco. Nunca un rival fue mejor que el otro, hubo pequeños segmentos de superioridad, de manera alternada. No me corresponde evaluar cómo jugó Perú, pero mi sensación es que los desniveles no los vinculo con alguna situación que pueda describir donde nos hayan superado con claridad”.

Un detalle que no pasó desapercibido en el partido fue la poca cantidad de cambios que se realizaron. Marcelo Bielsa solo mandó al campo a Facundo Pellistri con Cristian Olivera en el inicio del segundo tiempo y, a los 90′, ingresó Luciano Rodríguez por Naithan Nández. En relación a esta decisión, el DT explicó los motivos.

“Me pareció que los jugadores que tenían opciones de ingresar para generar fútbol ofensivo iban a recibir un partido muy difícil de revertir. Son jugadores jóvenes y eso me hizo pensar que no era el momento ideal para revertir un trámite que llevó muchos minutos sin poder desnivelar nuestro equipo. A medida que transcurría el partido, yo pensé que conversar el resultado no era una mala posibilidad”, aseguró.

La postura sobre las declaraciones de Luis Suárez

Marcelo se refirió al ambiente que se vivió en la semana, luego de las declaraciones de Luis Suárez, donde alegó la ‘ruptura’ del equipo desde la llegada de Bielsa: “Lo que sucedió no tuvo efecto en el rendimiento, en la preparación del partido y la actitud con la que se enfrentó. Todos actuamos con máxima seriedad. Por supuesto que no ignoro todo lo que pasó”.

En relación a los resultados de la reunión con los referentes del equipo y miembros de la Asociación Uruguaya de Fútbol, prefirió no dar detalles: “Son cosas que corresponden al ámbito privado y que no voy a responder sobre el contenido de los encuentros que se dieron y los temas que se revisaron. Más que eso no puedo decir porque tendría que describir aspectos q:ue entiendo corresponden a la intimidad de un grupo que funciona. Un grupo que los episodios que debe de revisar, debe hacerlo internamente”.

Por último, sentenció: “En el fútbol, todos sabemos cuándo las cosas son positivas y cuando los equipos que están en entredichos se busca evaluar los efectos de todas estas cuestiones, lo cual implica referirse a ellas, recorrerlas y explicarlas, pero no me gusta hacerlo. Se evaluó la forma en cómo ejerzo la conducción del grupo”.





Perú vs. Uruguay: lo que se les viene

Luego enfrentar a Uruguay en el Estadio Nacional de Lima, Perú tendrá que ir hacia Brasilia para jugar contra Brasil en la fecha 10 de las Eliminatorias 2026. El partido está programado para el martes 15 de octubre, a las 7:45 pm (hora peruana y colombiana), en el Estadio Mané Garrincha. La bicolor buscará su primera victoria de visita en las Eliminatorias.

El último partido entre Perú y Brasil sucedió el 12 de setiembre de 2023, en el estadio Nacional de Lima. Aquella noche, la visita se impuso por 1-0 con gol de Marquinhos quien, a los 89′, apareció con un gol de cabeza en el área, producto de un descuido de la defensa bicolor.

Por su parte, Uruguay volverá a ser local para medirse a Ecuador. El cuadro charrúa, que dirige Marcelo Bielsa, se medirá ante el combinado de Sebastián Beccacece, que necesita una victoria. El partido se llevará a cabo el martes 15 de octubre a las 6:30 pm (hora peruana).

El último partido de Uruguay vs. Brasil fue el 12 de setiembre de 2023. Aquel duelo se disputó en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, con una victoria 2-1 con goles de Félix Torres Caicedo. Agustín Canobbio anotó para los celestes.





