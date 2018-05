El popular estadístico español Alexis Martín-Tamayo, más conocido como MisterChip, arribó a nuestro país y habló sobre la participación de la Selección Peruana en el Mundial Rusia 2018. Además, dejó una vez más al descubierto su debilidad por Claudio Pizarro.

"Yo no soy objetivo con Pizarro porque es un futbolista por el que siento una admiración total. Su situación me recuerda al caso de Raúl, que ha sido el máximo exponente del fútbol español durante quince años, sin embargo, en el momento justo en el se retira de la selección, España comienza a ganarlo todo", explicó en conferencia de prensa.



► ¿Cómo trabajar el tema psicológico antes, durante y después del Mundial?

Agregó: "¿Es culpa de Raúl? No. Solo que su retiro coincidió con la llegada de jugadores como Iniesta, Xavi, Villa, Torres, etc. Si todos esos hubieran llegado diez años antes y con Raúl más, seguro España hubiera ganado otro mundial".

"El fútbol no solo es eliminatorias. El hincha le quita valor a todo lo que ha conseguido Pizarro en Europa, que desde luego es impresionante. El mejor futbolista de Perú en los últimos 20 años, para mí es Claudio Pizarro", finalizó sobre el tema.

Sobre el Grupo C de Rusia 2018, en el que cayó la Selección Peruana, aseguró: "En el sorteo perdieron los cuatro. A Perú le tocó el peor posible del tercer bombo que era Dinamarca, una experimentada Australia y Francia que está entre los cuatro o cinco candidatos para ser campeón. Espero que Perú compita y que empiece bien, porque eso es fundamental en un grupo tan cerrado. Sobre todo espero ver el juego habitual, el juego de toque".

Para MisterChip, la no clasificación al Mundial, no hubiera borrado todo el crecimiento de la Selección Peruana. "Gareca también ha conseguido una cosa de la que nos olvidamos, que es lo que pasó en la Copa América. Perú eliminó a Brasil, yo no podía creer lo que estaba viendo. Brasil con todas sus estrellas quedó fuera en una fase de grupos. Si Perú no se hubiera metido en el mundial porque Falcao metía un gol en la última jornada, ¿hubiera sido menos todo el proceso? No se pueden tirar los proyectos solo por un resultado. Lo de Gareca ha sido impresionante. No sé cómo lo ha hecho. Ha cambiado toda una mentalidad".

► Perú vs. Escocia: conoce los precios de las entradas para el partido amistoso en el Estadio Nacional

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR