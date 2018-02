La cuenta regresiva hacia el Mundial Rusia 2018 ha comenzado y las ganas por ver a Perú , para muchos por primera vez, en el torneo más importante a nivel de selecciónes es grande. Hay ilusión, ansias y más porque llegue el día en el que el equipo de Ricardo Gareca se estrene en el Grupo C.

Y en Depor no queremos que tu agenda esté desactualizada y por eso te jugamos todo lo que necesitas para estar pendiente de la Selección Peruana antes y durante el Mundial Rusia 2018. Además, el calendario completo del torneo que paraliza al mundo por un mes.

Perú rumbo a Rusia 2018: ¿Qué hará antes del Mundial?

La Selección Peruana tiene un calendario de partidos amistosos confirmados previo al debut en Rusia 2018. Todo empezará en marzo cuando la bicolor enfrente a Islandia y Croacia en amistoso a disputarse en Estados Unidos.

► Tenemos casa: FIFA confirmó base de operaciones de Perú para el Mundial

En mayo se despedirá de sus hinchas en Lima enfrentando a Escocia y el 9 de junio, en Estoclomo jugará ante Suecia. Además, entrenará en Salzburgo antes de llegar a Moscú, donde será su centro de operaciones durante el Mundial.

Calendario de partidos de la Selección Peruana antes del Mundial Rusia 2018

Partidos que disputará Perú antes del Mundial Rusia 2018. (FPF) Partidos que disputará Perú antes del Mundial Rusia 2018. (FPF)

Perú rumbo a Rusia 2018: fixture, calendario, estadios y rivales del Grupo C en el Mundial

La participación de la Selección Peruana en el Grupo C del Mundial comenzará el 16 de junio cuando enfrente a Dinamarca. Cinco días después de medirá ante la favorita del grupo y candidata a ganar el título del certamen Francia y el 26 de junio cierra sus partidos de la fase de grupos contra Australia.

► Los 35 jugadores que estarían en la lista preliminar para el Mundial [FOTOS]

Mira el calendario de la Selección Peruana durante el Mundial Rusia 2018

El fixture de la Seleccion Peruana en el Mundial Rusia 2018. (Depor) El fixture de la Seleccion Peruana en el Mundial Rusia 2018. (Depor)

¿Qué pasa si la Selección Peruana clasifica a la siguiente etapa del Mundial Rusia 2018?

De superar la fase de grupo del Mundial Rusia 2018, la Selección Peruana se medirá ante un integrante del Grupo D, compuesto por Argentina, Nigeria, Croacia e Islandia. El líder del Grupo C de la bicolor se medirá con el segundo del Grupo D, y si fuese segundo sel Grupo C enfrentará al líder de la otra llave en la que la favorita es la selección sudamericana. ¿Imaginas un Perú vs. Argentina en octavos de final?

SI Perú clasifica a octavos de final del Mundial Rusia 2018, este sería su calendario

Participación de Perú si avanza a octavos de final del Mundial Rusia 2018. (FIFA.com) Participación de Perú si avanza a octavos de final del Mundial Rusia 2018. (FIFA.com)

Mira, a continuación el fixture completo del Mundial Rusia 2108 (click para agrandar la imagen)

► Perú coleccionable: Álbum Panini del Mundial Rusia 2018 ya tiene fecha de lanzamiento



► Héctor Chumpitaz cree que Pizarro sería de gran aporte para Perú en el Mundial



► Arena Khimki, el estadio donde entrenará la Selección Peruana durante el Mundial Rusia 2018



► Selección Peruana: Carlos Zambrano mantiene la esperanza de jugar el Mundial

NO DEJES DE VER ESTE VIDEO

¿Eres tú, 'Tigre'?: Gareca está de cumpleaños y los hinchas recordaron su celebración más descontrolada