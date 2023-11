A pesar de no haber tenido minutos en su primera convocatoria a la Selección Peruana y ser excluido del duelo ante Argentina por la cuarta jornada de las Eliminatorias 2026, Oliver Sonne continúa entregando destacadas actuaciones con el Silkeborg IF. En el reciente enfrentamiento contra Hvidovre IF por los octavos de final de la Copa de Dinamarca, el futbolista peruano-danés aportó con un gol para sellar una contundente victoria que los llevó a la siguiente fase del torneo. Este gol no hace más que resaltar los impresionantes registros del defensor, quien se ha consolidado como uno de los mejores laterales derechos en el país nórdico.

Un análisis realizado por Depor Data reveló que Oliver Sonne cuenta con estadísticas superiores a las de los principales laterales derechos, varios de los cuales son convocados regularmente a la selección danesa y juegan en destacados clubes europeos como AS Roma, Ajax y Benfica, entre otros. Este hecho resalta aún más la excelente temporada que está teniendo el jugador de 22 años.

Al considerar las cinco estadísticas clave para evaluar el rendimiento de un lateral derecho, que incluyen partidos jugados, minutos por juego, precisión de pases, asistencias y goles, Oliver Sonne se destaca como el líder entre los laterales derechos más costosos de Dinamarca en la actualidad. Es el único que ha disputado el 100% de los minutos y mantuvo una precisión de pases del 81%. Además, ha contribuido en la faceta ofensiva con un gol y una asistencia en su registro.

Oliver Sonne exhibe estadísticas que superan a las de jugadores de renombre como Alexander Bah (Benfica), Rasmus Kristensen (AS Roma), Joakim Maehle (Wolfsburgo), Anton Gaaei (Ajax) y Rasmus Carstensen (FC Cologne). Sin embargo, su mayor competencia se encuentra en la Superliga Danesa, donde Oliver Villadsen es su principal contendor. A pesar de que el jugador del FC Nordsjælland ha anotado dos goles, Sonne ha promediado más tiempo en cancha y ha contribuido con una asistencia, un factor crucial para un lateral. Además, Sonne destaca con un promedio de 3.1 tackles por partido, mientras que Villadsen se queda en apenas 1.6 tackles por cotejo.

Nombre Club PJ Minutos por partido Precisión de pases Asistencias Goles Oliver Sonne Silkeborg IF 15 90 81% 1 1 Oliver Villadsen FC Nordsjælland 20 84 86% - 2 Elias Jelert FC Copenhagen 21 76 87% 1 - Alexander Bah Benfica 11 77 75% 1 - Joakim Maehle Wolfsburgo 11 81 81% 1 - Rasmus Kristensen AS Roma 9 58 77% 1 - Mads Roerslev Brentford 10 49 74% - - Rasmus Carstensen FC Cologne 9 75 60% - - Mikkel Desler Toulouse 12 79 82% 1 - Anton Gaaei Ajax 9 66 78% - -

Sustento estadístico

Oliver Sonne es el mejor lateral derecho de Dinamarca en base a sus estadísticas. El jugador del FC Copenhague ha jugado todos los partidos de la temporada, como titular y completando los 90 minutos en todos ellos. Esto demuestra su importancia para el equipo y su capacidad para mantener un alto nivel de rendimiento durante toda la temporada.

En ataque, Sonne ha marcado 1 goles y ha dado 1 asistencia. Aunque sus cifras goleadoras no son muy altas, es importante tener en cuenta que su función principal en el equipo es defender y atacar la banda derecha. Además, generói 3 grandes oportunidades para sus compañeros, lo que demuestra sus aptitudes en ataque. En defensa, Sonne es un lateral derecho muy completo. Tiene un promedio de 3.1 tackles por partido, 0.8 intercepciones por partido y 4.8 balones recuperados por partido. Además, ha cometido muy pocos errores, ya que solo ha provocado 1 error que ha llevado a un disparo y ninguno que haya llevado a un gol.

Según sus números de esta temporada, estamos hablando de un jugador muy completo, que aporta tanto en defensa como en ataque. Es un lateral derecho sólido en defensa, ya que tiene buenos números en tackles, intercepciones y balones recuperados. Además, es un jugador con buena precisión y visión de juego, ya que tiene un alto porcentaje de pases acertados y es capaz de realizar pases largos con éxito.

¿Sonne puede ser llamado a Dinamarca?

Considerando la información presentada en este artículo, surge una pregunta evidente: ¿Cuál es la probabilidad de que Oliver Sonne sea convocado por Dinamarca en la próxima fecha FIFA? Sin embargo, es importante destacar que, a partir de su intento fallido de debut con la Selección Peruana, el defensor todavía tiene oportunidades de representar a Dinamarca. Esto se debe a que aún no ha adquirido la nacionalidad deportiva, la cual se obtiene al acumular al menos un segundo en un partido oficial, una situación que no se materializó en los enfrentamientos contra Chile y Argentina.

Es importante destacar que, en la actualidad, Dinamarca no cuenta con un lateral derecho fijo. En sus últimas cinco apariciones en las clasificatorias para la Eurocopa, no ha repetido el mismo jugador en la posición de lateral derecho. Elias Jelert (contra San Marino), Joachim Andersen (frente a Kazajistán), Rasmus Kristensen (en el partido contra Finlandia), Jens Larsen (jugando contra San Marino) e incluso el director técnico Kasper Hjulmand ha tenido que utilizar defensores centrales, como el jugador del Barcelona, en esa posición.

