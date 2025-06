Tras los malos resultados al mando de Juan Reynoso y Jorge Fossati, Óscar Ibáñez agarró un fierro caliente y fue designado como entrenador de la Selección Peruana para ‘salvar’ las Eliminatorias y acabar de la mejor manera el torneo. Debutó con una victoria ante Bolivia, pero cayó ante Venezuela, rival directo por el repechaje mundialista. Y en la última fecha doble, sumó dos empates ante Colombia y Ecuador que pudieron ser buenos resultados en otro contexto, pero no en el actual: la bicolor quedó matemáticamente al borde de la eliminación.

Sin embargo, el exarquero de la bicolor mira el lado positivo de lo que ocurrió y lo que viene para el equipo de todos. De hecho, destacó lo que hicieron sus dirigidos ante Ecuador y lamentó no haber conseguido los tres puntos.

“Estoy triste por el resultado, por el esfuerzo de los muchachos, la entrega, por el partido que hicieron ante una gran selección. Le generamos tres claras y no pudimos convertir, se jugó de igual a igual, ellos también tuvieron situaciones”, dijo de inicio en conferencia de prensa.

De paso, agregó que siente “agradecimiento a los jugadores por la entrega y la actitud, algunos tenían dolencias y molestias pero siempre fueron para adelante. Agradecer a la gente que vino, reconocieron el esfuerzo del equipo, pero nos vamos con bronca por la cantidad de puntos”.

Eso sí, el DT de la Selección Peruana aseguró que van a pelear hasta el final en la última fecha doble. “Quedan seis puntos, es fútbol, hay que competir y representar al país con lo mejor que hay”, apuntó.

Óscar Ibáñez reveló que Sebastián Beccacece, DT de Ecuador, lo felicitó tras el empate. (Foto: Giancarlo Ávila/GEC)

El elogio a Paolo Guerrero

Óscar Ibáñez también destacó el partido que hizo Paolo Guerrero, goleador histórico de la Selección Peruana, quien disputó todo el partido. Además, dejó entrever lo que viene en su convocatoria para acabar las Eliminatorias.

“La categoría de Paolo quedó demostrada, hizo un partido espectacular, terminó los 90 minutos, hay que disfrutarlo y aprovecharlo todo el tiempo que él pueda. Jugadores de esa categoría es difícil conseguir en Sudamérica y todo el mundo”, agregó el DT.

Sobre su trabajo en el banquillo de la bicolor, declaró que “yo estoy hace cuatro partidos con el grupo, la intención siempre fue generar el mejor ambiente, que quieran venir, que mantengan ese sentido de pertenencia, no me canso de agradecerles. El DT de Ecuador nos felicitó por el partido que hicimos, hay cosas que no puedes defender cuando no se gana, pero les agradezco el partido que han hecho”.

Finalmente, de cara a los partidos ante Uruguay y Paraguay, aseguró que “de a poco hemos sumado a chicos jóvenes, algunos que estuvieron en la banca, otros que tendrán minutos en los partidos que vienen. Quedan seis puntos y hay que sumar, si hay chicos que se tienen que ir por edad, esperemos que lo hagan de la mejor manera posible”. ¿Se viene una renovación en su lista?

