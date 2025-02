Una de las noticias que causó más sorpresa en las últimas horas es la designación de Óscar Ibáñez como DT de la selección peruana. Y a la suma de opiniones que ha generado en el mundo futbolístico, el ‘Puma’ Carranza aprovechó su espacio televisivo en Trivu TV para opinar sobre su excompañero en Universitario de Deportes. “Siempre lo he dicho directo, es lamentable. Esto es una rueda de amiguismo. Es una vergüenza para todos los entrenadores, los futbolistas. Van a poner a una persona que va a ser dirigida, le van a dar el equipo que tiene que jugar, van a manosear”, declaró el ‘Puma’.

“Este (Óscar Ibañez) no tiene cara, es lo que siempre lo dije, nadie me lo va a cambiar”, añadió Carranza, quien también opinó sobre la posible permanencia de solo dos encuentros de Ibáñez en marzo al mando de la bicolor. “No creo que venga un técnico nuevo para estos cuatro últimos partidos. No creo”, agregó el actual comentarista deportivo.

Según la información de Gustavo Peralta, periodista de L1 MAX, Óscar Ibáñez podría concluir su mandato interino tras las fecha doble de marzo por Eliminatorias, ante Bolivia de local y Venezuela de visita. De hecho, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ya viene trabajando en lo que será el nuevo entrenador de la bicolor de cara al proceso para el mundial del 2030.

“En las próximas semanas se conocerá al nuevo comando técnico que liderará el proyecto 2030. Faltan temas contractuales y contrato será por seis años. Va a ser de renombre. ¿Qué pasa con Óscar Ibáñez? Firmó para dirigir los seis partidos que restan. Sin embargo, está sujeto a todo. Si los resultados no se dan puede que el nuevo comando técnico adelanten y agarren la selección a mitad de año”, informó.

José Luis Carranza y Óscar Ibáñez fueron tricampeones con Universitario de Deportes en 1998, 1999 y 2000.

¿Qué partidos se le vienen a la selección?

Si bien la esperanza no está al mismo nivel de lo que se sentía al comienzo de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, los aficionados aún esperan por ver los desafíos que le tocará enfrentar a la Selección Peruana este nuevo año. Ahora con Óscar Ibáñez en el banquillo, este es el cronograma de partidos de la ‘Bicolor’:

Perú vs. Bolivia : jueves 20 de marzo, Estadio Nacional de Lima.

: jueves 20 de marzo, Estadio Nacional de Lima. Venezuela vs. Perú : martes 25 de marzo, Estadio Metropolitano de Mérida.

: martes 25 de marzo, Estadio Metropolitano de Mérida. Colombia vs. Perú : martes 4 de junio, Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

: martes 4 de junio, Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Perú vs. Ecuador : lunes 9 de junio, Estadio Nacional de Lima.

: lunes 9 de junio, Estadio Nacional de Lima. Uruguay vs. Perú : martes 9 de septiembre, Estadio Centenario de Montevideo.

: martes 9 de septiembre, Estadio Centenario de Montevideo. Perú vs. Paraguay: domingo 14 de septiembre, Estadio Nacional de Lima.

