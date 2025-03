Mientras la Selección Peruana continúa sus trabajos en la Videna y está a la espera de que lleguen los ¡extranjeros’ para tener al equipo completo, el rival de turno, Bolivia, prepara su estrategia para dar el golpe el jueves 20 en el Estadio Nacional. Y si bien se trata de un partido decisivo para la Bicolor, lo es también para el conjunto altiplánico, que ve una oportunidad para sumar tres puntos fuera de casa y acentuarse dentro de los puestos de clasificación directa al Mundial Norteamérica 2026.

En ese sentido, Óscar Villegas, entrenador de Bolivia, tiene claro con qué clase de equipo se encontrará en Lima. Para el estratega de la ‘Verde’, el combinado que dirige Óscar Ibáñez está necesitado de sumar puntos para mantenerse con vida en las Eliminatorias 2026 y por eso apostó por convocar a futbolistas de experiencia en esta fecha doble.

“Nos encontraremos con un Perú y necesitado, porque se juega sus últimas chances para clasificarse al Mundial y por supuesto va a ser muy difícil. En su convocatoria tiene a varios históricos que eso obviamente apunta a la experiencia de esos futbolistas que saben jugar con la presión”, declaró el estratega boliviano, en referencia a jugadores como Paolo Guerrero, Carlos Zambrano, Luis Advíncula y otros más.

En cuanto al análisis de su propio equipo, Villegas reconoce que los 13 puntos les permite sostener una diferencia contra un rival directo como Perú, aunque sabe que todavía son una selección en crecimiento. Por eso, es importante mantener lo que se ha hecho bien hasta ahora y no subestimar a una Bicolor que todavía sueña con cambiar su destino.

“Para Bolivia no existe ningún rival accesible, somos una selección que está en crecimiento, en progreso, que intenta en cada fecha mejorar y seguiremos así. Obviamente que Perú no es el mejor ubicado en la tabla, pero eso no significa que Perú no sea fuerte o que Perú no vaya a buscar el resultado”, comentó al respecto el DT de Bolivia.

Como ser sabe, la última vez que Bolivia enfrentó a Perú por Eliminatorias en el Estadio Nacional se llevó una derrota por 3-0, con goles de Gianluca Lapadula, Christian Cueva y Sergio Peña, camino a Qatar 2022. La Bicolor estaba en mejor momento y era otro contexto. ¿Se repetirá la historia?

En total, son ocho legionarios de la selección boliviana en esta convocatoria, entre ellos Guillermo Viscarra, de Alianza Lima.

¿Cómo llega Bolivia al partido con Perú?

El 2024 fue un año positivo para la selección boliviana, sobre todo los tres primeros partidos que acabaron en victoria: 4-0 a Venezuela en El Alto, 2-1 a Chile en Santiago y 1-0 a Colombia nuevamente en El Alto, pese a jugar con un hombre menos por más de 70 minutos.

Cambiar la localía de La Paz a El Alto fue una decisión acertada para los altiplánicos. Sin embargo, en los últimos tres partidos solo sumaron un punto de nueve posibles: cayeron goleados 6-0 ante Argentina de visita, 4-0 con Ecuador también fuera de casa y empataron 2-2 con Paraguay en El Alto.

Así, de estar en zona de clasificación directa en determinado momento, hoy figuran en el séptimo puesto; es decir, zona de repechaje. Con 13 puntos, su más cercano perseguidor es Venezuela con 12 puntos, y más atrás aparecen Chile con 9 y Perú con 7 unidades.

La ‘Verde’ se concentró desde el domingo 9 de marzo en La Paz, donde entrenará hasta el 17 de marzo, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a los partidos ante Perú y Uruguay.