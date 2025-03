Tras el ajustado triunfo de Bahía sobre Boston River (1-0), por fin quedaron definidos los 32 clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025, donde Perú tendrá como representantes a sus tres clubes más importantes: Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal. De esta manera, ya están listos los cuatro bombos para el sorteo de esta instancia, el cual se llevará a cabo este lunes 17 de marzo en el Salón de Convenciones de la Conmebol.

Que Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal estén en la fase de grupos de manera simultánea es un hecho a tomar en cuenta, pues no sucedía desde la edición del 2003; es decir, hace 22 años. En aquella ocasión los celestes clasificaron como campeones del Descentralizado 2002, la ‘U’ como ganador del Torneo Apertura y los ‘Íntimos’ por ser los mejores ubicados en la tabla de posiciones acumulada.

En aquella ocasión, ‘SC’ no pasó de ronda al terminar tercero en el Grupo 2, el cual compartió con Paysandu, Cerro Porteño y Universidad Católica de Chile. Los de Ate, por su parte, también corrieron la misma suerte en el grupo Racing Club, Nacional y Oriente Petrolero. Finalmente, los blanquiazules fueron últimos del Grupo 4, por detrás de Cobreloa, Olimpia y Gimnasia y Esgrima La Plata.

Esperemos que en esta oportunidad la historia sea diferente. Universitario llega como vigente bicampeón del fútbol peruano y tendrá que demostrar que ahora está en capacidad de dar un salto de calidad a nivel internacional, compitiendo más que en el 2024. Recordemos que el año pasado, los de Fabián Bustos terminaron en la cola del Grupo D, siendo superados por Junior, Botafogo y Liga de Quito.

Universitario afrontará la Copa Libertadores 2025 como vigente bicampeón del fútbol peruano. (Foto: Universitario)

En cuanto a Sporting Cristal, si bien no disputó la final del año pasado, clasificó como segundo del acumulado. El presente de los rimenses no es bueno y hay muchas dudas respecto a su plantel. Veremos si serán capaces de demostrar todo lo contrario, consiguiendo pasar a octavos de final de la Copa Libertadores, algo que no consiguen desde la edición del 2004.

En cuanto a Alianza Lima, su recorrido ha sido difícil y muchos no creyeron que de la mano de Néstor Gorosito serían capaces de instalarse en la fase de grupos desde la Fase 1. Sin embargo, los victorianos lo consiguieron dejando en el camino a Nacional de Paraguay, Boca Juniors y Deportes Iquique. Ahora el reto será mayor y esperan estar preparados para responder acorde a las circunstancias.

Hay que considerar que existe la posibilidad de que tengamos a dos peruanos en un solo grupo, debido a que, al provenir del Bombo 4 como clasificado desde las fases previas, Alianza Lima no tiene impedimento de ser ubicado junto a Universitario o Sporting Cristal. No ocurre algo así desde la edición del 2010, cuando los ‘Íntimos’ compartieron el Grupo 3 con Juan Aurich, donde también estaban Estudiantes de La Plata y Bolívar.

Alianza Lima clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores desde las rondas previas. (Foto: Getty Images)

Bombos de la Copa Libertadores 2025:

Bombo 1: Botafogo (Brasil), River Plate (Brasil), Palmeiras (Brasil), Flamengo (Brasil), Peñarol, Nacional (Uruguay), Sao Paulo (Brasil) y Racing (Argentina).

Olimpia (Paraguay), Liga de Quito (Ecuador), Internacional (Brasil), Libertad (Paraguay), Independiente del Valle (Ecuador), Colo Colo (Chile), Estudiantes de La Plata (Argentina) y Bolivar (Bolivia). Bombo 3: Atlético Nacional (Colombia), Vélez Sarsfield (Argentina), Fortaleza (Brasil), Sporting Cristal (Perú) , Universitario (Perú), Talleres de Córdoba (Argentina), Deportivo Táchira (Venezuela) y Universidad de Chile (Chile).

¿Cuándo será el sorteo de la Copa Libertadores 2025?

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 está programado para este lunes 17 de marzo desde las 6:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 7:00 p.m.; en México a las 5:00 p.m.; y en España a las 12:00 a.m. del martes 18.

¿En qué canales ver el Sorteo de la Copa Libertadores 2025?

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de la Conmebol, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus.





