Punto final y a pasar la página. Paolo Guerrero dejó de ser jugador de Internacional de Porto Alegre, luego de que ambos llegaran a un acuerdo para liberar al futbolista de la Selección Peruana, quien ahora tiene vía libre para negociar un futuro contrato para continuar con su carrera.

Si bien no hay un contacto oficial de alguna institución con el ‘Depredador’, no es un secreto que más de un equipo tuvo la intención de quedarse con los servicios del experimentado delantero, cuando este aún pertenecía al conjunto brasileño, por lo que no se descarta que se vuelvan a reactivar los intereses.

Uno de los clubes que tenía mayor peso en la posible negociación con Paolo Guerrero, era Boca Juniors. El cuadro argentino, que ya cuenta con dos jugadores de la Selección Peruana dentro de su plantel (Luis Advíncula y Carlos Zambrano), ¿seguirá siendo un candidato para recibir al ‘9’ incaico?.

Meses atrás, algunos medios uruguayos confirmaron interés de Peñarol por el jugador nacional, sin que este llegue a mayores debido a la alta ficha del futbolista. Si bien Alianza Lima también aparece como una posibilidad, el atacante tendría como prioridad quedarse en el extranjero, por lo que esa opción pierde peso, aunque no se descarta por el apego que siente por el club y el poder de persuasión de Jefferson Farfán.

No obstante, antes de pensar en algún equipo, la prioridad de Paolo es recuperarse físicamente y ponerse a punto, para que pueda estar listo para jugar en perfectas condiciones el próximo año. Esa es la meta, en pro de continuar con una carrera llena de éxitos y logros a nivel deportivo.

La despedida de Inter a Paolo

La noticia de la salida de Paolo Guerrero fue confirmada por el mismo elenco brasileño, el mismo que utilizó sus canales de comunicación oficiales para dar a conocer la decisión que ambas partes tomaron por mutuo acuerdo con relación al futuro del futbolista, quien aún tenía contrato vigente con el club.

“Sport Club Internacional y el deportista Paolo Guerrero, tras mutuo interés, ajustaron la extinción anticipada del contrato de trabajo. Gran ídolo del fútbol peruano y con una reconocida trayectoria mundial, el delantero vistió la camiseta colorada en 72 partidos y anotó 32 goles. El club te agradece y te desea éxito en tu carrera”, sostuvo el comunicado del ‘Colorado’. Comienza una nueva etapa para él.





