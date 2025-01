Paolo Guerrero es sinónimo de selección peruana. Si hay un futbolista que defendió con uñas y dientes la gloriosa camiseta bicolor, es él. Por ello, el anuncio de que no volverá a defender al Perú en un partido oficial hizo eco en muchas partes del mundo. La cuenta de la bicolor no fue ajena y le dedicó un emotivo video que conmovió al delantero. Sus 40 goles en 124 partidos (10 en Eliminatorias, 14 en Copa América, 1 en Mundial y 15 en amistosos) quedarán para la historia. Es leyenda viva del fútbol peruano.

“El homenaje fue increíble de la selección, no lo esperaba y fue lindo. Te conmueve, te deja muy emotivo. Prefiero no verlo mucho porque me llena de tristeza. Mis compañeros también, agradecerle por los mensajes que recibí, me da mucha pena. Yo no sé, yo no soy nadie para pedir o decir (sobre un partido de despedida), creo que yo hoy por hoy estoy muy enfocado en mi preparación, darle las mejores alegría a Alianza. Sería lindo y muy emotivo, pero ahora esto muy enfocado”, agregó el delantero.

Sobre su actualidad de Alianza, Paolo aseguró que será clave arrancar la pretemporada. “El cariño de los hinchas es increíble, mucho afecto, mucho orgullo, mucho aprecio por eso. Arranco el año con una pretemporada, después de cuatro o cinco años que no lo hacía, es dura pero es lo que uno busca porque después uno quiere divertirse dentro del campo, así que, nos estamos preparando con mucho enfoque”, aseveró. El ‘9′ recibirá una ovación este domingo 12 de enero, en la presentación del plantel 2025 en Matute ante Emelec.

El 'Depredador' tiene contrato por una temporada más con el cuadro blanquiazul. (Foto: Alianza Lima)

El adiós de un amigo

Aunque nunca jugaron juntos en el primer equipo de Alianza Lima, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero convivieron durante mucho tiempo en las categorías inferiores del cuadro blanquiazul. Ahí generaron una hermandad que va más allá del fútbol y que perdura hasta el día de hoy. Por eso, cuando el último martes se confirmó el retiro del ‘Depredador’ de la Selección Peruana, la ‘Foquita’ no se guardó nada y le rindió un pequeño homenaje con unas breves palabras en su cuenta de Instagram.

El detonante de todo esto surgió cuando Paolo conversó con los medios de comunicación tras los entrenamientos con Alianza Lima. Al ser abordado por la prensa, el delantero se refirió a su alejamiento de la ‘Bicolor’ y confirmó algo que previamente había dejado entrever. “Hice mi último partido en Argentina. La selección necesita de gente nueva, caras nuevas. Lo que la gente pide: nuevos jugadores, así que démosle oportunidad a los jóvenes”, manifestó al respecto.

Tal como señaló Guerrero, su último partido con la ‘Blanquirroja’ se dio el pasado 19 de noviembre en La Bombonera, cuando el equipo dirigido por Jorge Fossati cayó por 1-0 a manos de Argentina por la fecha 12 de las Eliminatorias 2026. Aquel día el futbolista de 41 años jugó todo el encuentro y no pudo hacer mucho para evitar la caída del conjunto nacional.

Paolo Guerrero y Jefferson Farfán fueron claves en el camino a Rusia 2018.

