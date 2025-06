Cuando salió el tablero electrónico indicando los cinco minutos de adición en el Perú vs. Ecuador, a Paolo Guerrero se le cayeron algunas lágrimas. Más allá del esfuerzo individual, colectivamente la Selección Peruana no pudo anotar el gol que le permitiera llegar con chances reales del boleto al repechaje en la última fecha doble. Por ello, si bien no lo reconoció post partido, el ‘Depredador’ sintió que se despidió anticipadamente de su última Eliminatoria.

Guerrero jugó todo el partido. Peleó contra dos zagueros de talla mundial, como William Pacho -flamante campeón de Europa con PSG- y Piero Hincapié, y tuvo una clarísima en el primer tiempo que el arquero Gonzalo Valle la sacó con una mano. “Le pegué cruzado, lástima que no entró”, reconoció el ‘9′.

De hecho, fue claro en reconocer que viene el recambio en la selección. “Esperemos que haya un buen recambio, vienen muchos jóvenes. Los próximos campeonatos, torneos que haya, y los compañeros que tengan que representar a la selección dejen la vida en el campo, que haya ese grupo tan bonito, con mucha unión”, apuntó en zona mixta.

De cara a los dos últimos partidos de este proceso ante Uruguay y Paraguay, Paolo Guerrero dejó entrever que, si es convocado, no dudará en venir. “Faltan dos fechas, seguramente las terminaremos y luego a descansar”, agregó.

Con respecto al trabajo de Óscar Ibáñez, aseguró que “mis compañeros captan muy bien la idea de Óscar, cada uno juega muy suelto, fue muy claro desde un comienzo con nosotros y eso es lo bueno, cada uno tiene la confianza del entrenador para desenvolverse de la mejor manera”.

Y dejó una reflexión final de lo que fue el partido con Ecuador. “Creo que el grupo se mata en la cancha y eso es símbolo de admiración, yo me quedo muy orgulloso porque veo a mis compañeros meter, no dan ni una bola por perdida. Espero que esto perdure por mucho tiempo”, finalizó el ‘Depredador’.

La bicolor jugará ante Uruguay y Paraguay en el cierre de las Eliminatorias. (Foto: AFP)

¿Cuándo juega Perú vs. Uruguay?

El compromiso entre Perú vs. Uruguay está programado para el mes de setiembre del presente año, con fecha y horario aún por definir. Este duelo marcará el inicio de la última fecha doble en las Eliminatorias al Mundial 2026.

La transmisión del partido estará a cargo de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) para la señal abierta en todo el territorio peruano, mientras que por cable será televisado en Movistar Deportes, disponible en los canales 3 y 703 HD de Movistar TV. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

