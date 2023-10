Hace una semana, Paolo Guerrero clasificó con Liga de Quito a la final de la Copa Sudamericana: en una llave de 180 minutos, el ‘Depredador’ fue clave al marcar un doblete en el partido desarrollado en Ecuador. Esa vigencia y, por supuesto, su amplia hoja de vida, le permite ser una voz autorizada en la Selección Peruana. Y este lunes, el capitán de la blanquirroja salió al frente para brindarle todo su respaldo a Oliver Sonne, quien fue convocado por Juan Reynoso para los duelos ante Chile y Argentina, por las Eliminatorias al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

“La llegada de Sonne es importante, es un jugador que se está adaptando al grupo. Es un poco callado porque no habla muy bien el español. No hablo tan bien el inglés... algo me imagino que me comunicaré con él para que se sienta tranquilo y cómodo en el grupo. Que sude la camiseta es lo único que se le pide. Es una incorporación importante para nosotros. Lo único que aquí se le pide es que sude la blanquirroja”, dijo el futbolista.

Declaraciones de Paolo Guerrero previo al duelo ante Chile. (Video: José Varela)

El delantero de la bicolor también se refirió a su presente en LDU, luego de clasificar a la final de la Copa Sudamericana, tras vencer a Defensa y Justicia en las semifinales (ahora se medirán en la final contra Fortaleza de Brasil). Paolo Guerrero se encuentra contento por las oportunidades que viene teniendo en la escuadra de Luis Zubeldíay la confianza que ha obtenido en el equipo de Ecuador.

“Conversé con el profesor, no me quisieron llevar para el partido ante Delfín. Me quisieron guardar para que llegue al partido con la selección, por lo que ya podía incorporarme al equipo sin ningún golpe ni problema, gracias a Dios. Ahora solo queda preparar lo que se viene para el partido”, agregó el capitán.

Respecto al compromiso ante Chile, Guerrero se muestra claro sobre los trabajos y la consigna que deben de seguir para cumplir el objetivo: ganar. Además, contó que hizo trabajos regenerativos, con miras al entrenamiento junto a todos los convocados.

“Hay muy buen ambiente para lo que va a ser este partido con Chile. Hoy (lunes) entrenaremos todos los que venimos del extranjero. Ahora se trata de trabajar juntos y mejorar contra Chile. Trataremos de que el rival nos haga menos daño y atacarlos cuando podamos”, aseguró el experimentado jugador de la blanquirroja.

Paolo Guerrero habló previo al partido ante Chile. (Foto: FPF)

¿Cómo llega Paolo Guerrero?

Guerrero viene de ser una figura importante en la clasificación de Liga de Quito a la gran final de la Sudamericana, instancia donde el 28 de octubre se medirá ante Fortaleza. En la semifinal de ida ante Defensa y Justicia, el jugador peruano anotó un doblete en la goleada de 3-0, siendo el mejor de la escuadra ecuatoriana. Luego, en la vuelta, fue titular y estuvo muy cerca de marcar, en un encuentro que culminó 0-0.

¿Cuándo es el próximo partido de Perú?

Tras igualar con Paraguay en Ciudad del Este (0-0) y perder con Brasil en Lima (0-1), la Selección Peruana volverá a jugar este jueves 12, cuando visite a Chile por la fecha 3 de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso está programado para las 7:00 p.m. (horario peruano), se disputará en el estadio Monumental David Arellano y será transmitido en todo el Perú por las señales televisivas de América TV, ATV y Movistar Deportes.

Posteriormente, la ‘Blanquirroja’ recibirá a Argentina el martes 17 en el Estadio Nacional, desde las 9:00 p.m. la última vez que la ‘Albiceleste’ visitó nuestro país fue en las pasadas Eliminatorias Qatar 2022, y se impuso por 2-0 a la escuadra bicolor, la cual era dirigida por Ricardo Gareca. Nicolás González (17′) y Lautaro Martínez (28′) anotaron los goles de la ‘Scaloneta’. Los canales anteriormente citados también pasarán este encuentro en todo el territorio peruano.





