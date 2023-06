Gran parte del plantel de la Selección Peruana ya se encuentra en Seúl desde hace unos días, concentrando para los próximos partidos amistosos frente a Corea del Sur y Japón. Desde este domingo empezaron a sumarse nuevos convocados y Paolo Guerrero fue uno de ellos, quien vuelve a ser citado después de mucho tiempo con el objetivo de aportar su experiencia al proceso encabezado por Juan Reynoso.

El ‘Depredador’ jugó su último encuentro con la ‘Blanquirroja’ el 7 de octubre del 2021, en la victoria por 2-0 sobre Chile en la jornada 11 de las Eliminatorias Qatar 2022. Si bien desde entonces su estado físico no le permitió tener la continuidad que esperaba, el ‘Ajedrecista’ se reunió con él en Argentina y quedó convencido de que todavía puede aportarle al grupo a sus 39 años.

A su llegada a suelo asiático, Paolo conversó con las cámaras de Fútbol en América y tocó diversos temas. El primero de ellos fue el reciente ascenso de Gianluca Lapadula a la Serie A, luego de que el Cagliari venciera por 1-0 al Bari en la final de vuelta de los play-offs de la Serie B. Felicitó al ‘Bambino’ por volver a la máxima categoría del fútbol italiano, además de referirse a la competencia que habrá con él y Alex Valera por un lugar en la oncena titular de Reynoso.

“Mis felicitaciones hacia él, ha hecho todo un esfuerzo para estar en la Serie A y vuelve al fútbol competitivo. Está Valera, que viene haciendo las cosas bien en Perú. Como lo hablé con Juan Reynoso, él fue claro conmigo también: quién esté mejor, va a jugar. Los entrenamientos va a ser muy competitivo, porque los tres queremos jugar. Quien esté mejor, va a juega”, manifestó.

En otro pasaje de la entrevista, Guerrero evidenció cierta incomodidad cuando le preguntaron sobre su edad y lo que puede aportarle a la Selección Peruana. Aparentemente eso no le gustó y dejó algunas declaraciones polémicas, respecto a la competitividad y el nivel donde vienen jugando algunos de sus compañeros, haciendo énfasis en la Liga 1.

“Estoy jugando en un fútbol competitivo. Si me dices sobre mi edad, no estaría jugando en un fútbol competitivo. Hay muchos jugadores peruanos que no juegan en un fútbol competitivo, que es el peruano, obviamente. Yo, con 39 años, me mantengo jugando en un fútbol competitivo. Si me vas a preguntar eso, no tiene mucha relevancia porque vengo jugando en un fútbol competitivo y estoy bien”, agregó.

Asimismo, el delantero de Racing Club dejó en claro que su edad no será un problema, a la vez que no entiende las quejas de algunos hinchas que se refirieron a su presente. Por otro lado, habló de sus objetivos en esta última etapa de su carrera futbolística, donde apunta a pelear por ganar la Copa Libertadores con la ‘Academia’.

“Me sorprende un poco, pero nada. Yo me mantengo entrenando, preparándome bien. Jugaré hasta que yo me sienta bien, jugando en un fútbol competitivo. Después tomaré una decisión, mientras no me lesione, estoy súper bien. Va a depender mucho de lo que va a pasar este año, hasta el momento va muy bien en la Copa Libertadores, que es un objetivo que yo había hablado con los dirigentes”, acotó.

Paolo Guerrero no juega en la Selección Peruana desde octubre del 2023. (Foto: AFP).

Alianza Lima, las Eliminatorias y los últimos convocados

Paolo Guerrero también habló sobre su fallido regreso a Alianza Lima y por el tono en el que habló, prácticamente priorizó cerrar estos últimos años de su carrera jugando en fútbol competitivo como el argentino. “En algún momento se tocó el tema de Alianza Lima, no se dio y yo tenía unas propuestas de Ecuador, Uruguay, Chile, pero creo que la de Racing era para mí”, señaló.

“Quería jugar en el fútbol argentino, después del brasileño es muy competitivo. En el tema de marcas, es más complicado en Argentina que en Brasil. A mí me hubiese gustado ir a Alianza, como hincha, pero eso no dependía de mí, dependía más de un tema de los directivos”, dijo.

Finalmente, el atacante nacional dejó en claro que, a pesar de las críticas por la última convocatoria, en donde muchos consideran que no hay un recambio generacional, es lo que hay. “Si dices que se repiten nombres, es lo que hay. A veces quisiera entender a la gente que pitea por nombres nuevos, pero es lo que hay. Sacándome de aquí, porque me quedan mis últimos años”, opinó.

“Por mis compañeros, a veces dicen, por qué no convocan a otros, y la gente no se pone a pensar de que no hay. Quieren jugar una Eliminatoria y no clasificar. Esperemos que mis compañeros continúen con esa misma hambre y nos lleven al Mundial, que es lo que queremos”, puntualizó.

¿Cuándo serán los partidos de la Selección Peruana?

La Selección Peruana viene entrenando en Seúl desde el domingo 11 de junio y, cuando se complete la delegación con los jugadores que militan en el extranjero, Juan Reynoso empezará a trabajar el esquema y variantes que planteará para estos compromisos amistosos en el continente asiático. Hasta la fecha el ‘Cabezón’ ha dirigido seis partidos con la ‘Bicolor’ y estas serán dos pruebas interesantes pensando en las Eliminatorias.

El encuentro frente a Corea del Sur está programado para el viernes 16 de junio desde las 6:00 a.m. (a las 8:00 p.m. en horario coreano) y se disputará en el Busan Asiad Main Stadium (Busan). Por su parte, el partido contra Japón está pactado para el martes 20 de junio desde las 4:55 a.m. (a las 6:55 p.m. en horario japonés) y tendrá lugar en el Panasonic Stadium Suita (Osaka).





