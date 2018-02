En las próximas horas, Paolo Guerrero viajará a Buenos Aires para cumplir con el plan de trabajo que le diseñó Ricardo Gareca y el comando técnico de la Selección Peruana con miras a recuperar el tiempo perdido debido a su sanción.

"Me han preparado un plan de trabajo, que lo voy a realizar allá (Argentina) con más tranquilidad y sin distracción para cumplirlo. Así que tendré la oportunidad de entrenar en un campo neutral porque no lo puedo hacer a nivel profesional, ni en mi club, ni en la Videna", contó Paolo Guerrero, tras ser presentado como imagen de un banco local.

El pedido del técnico de la Selección Peruana al 'Depredador' fue: "Como conversé con el profesor Gareca, él no cree que me vaya a faltar fútbol. Él quiere, y me pidió, que me prepare bien físicamente y sicológicamente. Estoy en modo Rusia".

El capitán de la bicolor entrenará en el Buenos Aires Football, centro de alto de rendimiento que cuenta, incluso, con un hotel. El trabajo es físico y ¿lo futbolístico?

Paolo Guerrero viajará el fin de semana a Buenos Aires. (Foto: Jesús Saucedo) Paolo Guerrero viajará el fin de semana a Buenos Aires. (Foto: Jesús Saucedo)

"Mi plan es prepararse bien. Si un futbolista no está preparado físicamente no va rendir lo que quiere. Lo más importante es que esté 100% en lo físico. Lo futbolistico lo puede retomar con entrenamientos y partidos amistosos. Eso lo recuperas rápido", acotó el 'Depredador'.

Paolo Guerrero no puede jugar hasta el 3 de mayo, pero está buscando que el TAS le rebaje o anule la sanción y puedar volver cuanto antes a las canchas. El delantero peruano no juega desde el 3 de noviembre, cuando fue inhabilitado preventivamente.



"No voy a negar que siento ansias por volver a jugar. A veces me desespero, pero felizmente tengo a mis padres que me aconsejan. Todavía tengo que solucionar esa sanción injusta que me impusieron. Siento que me cortaron las piernas todo este tiempo", finalizó el atacante.