En la víspera de una nueva fecha doble de las Eliminatorias 2026, donde la Selección Peruana enfrentará a Bolivia y Venezuela, un rumor comenzó a hacer ruido en los alrededores de la Videna. Cuando se confirmó la ausencia de Alex Valera por motivos personales, algunos medios de comunicación rebotaron la especulación de un posible conflicto interno en la ‘Blanquirroja’, que tenía como protagonistas al delantero de Universitario de Deportes y Paolo Guerrero.

Esta supuesta historia explicaba que Valera había decidido no sumarse a la Selección Peruana porque se sentía incómodo con el ‘Depredador’. Así pues, después de varios días de especulaciones, el atacante de Alianza Lima salió al frente y aclaró la situación. En una reciente conferencia de prensa en la Videna, Paolo se mostró sorprendido por lo que se venía diciendo y contó cómo tomó la noticia.

“Justo hablé con un compañero de la selección que también es de Universitario, porque en las redes sociales vi un comentario por ahí que se hizo. ‘Es otro el motivo por el que Alex no está aquí, nada que ver contigo’, me dijeron. Estuve a punto de escribirle porque tengo una buena relación con él. Hemos estado jugando juntos en el último partido de la selección contra Argentina, a mí me preocupo mucho lo que se estaba diciendo”, reveló.

Asimismo, Paolo Guerrero le sugirió a Alex Valera que cuando tenga la oportunidad, también pueda aclarar todo. “Yo tengo una buena comunicación con él. Estuve a punto de escribirle, pero quería consultarlo con un compañero de él en el día a día. Lo que él tiene son otros problemas personales que debe resolver, no tiene nada que ver conmigo. Alex, si escucha entrevista, me gustaría que lo pueda aclarar”, agregó.

En esa misma línea, el atacante de 41 años le restó importancia a aquellos comentarios malintencionados que buscan desacreditarlo o colocarlo como un mal elemento dentro de la Selección Peruana. “Yo todos esos comentarios y esas críticas trato de dejarlas de lado porque no me suma, y yo trato de ser positivo, cauteloso y mantenerme en lo mío, en mi enfoque”, aseveró.

Paolo Gurrero habló de su regreso a la Selección Peruana. (Video: Gianina González / Depor)

En otro momento de la charla con los medios de comunicación, Paolo se refirió a su regreso a la ‘Bicolor’ para esta fecha doble de marzo, sobre todo porque tras el partido frente a Argentina había dejado entrever que daría un paso al costado. Además, recalcó que físicamente se siente entero y en la capacidad de seguir aportándole al equipo.

“Con 41 años me siento mucho mejor que cuando tenía 32 o 33. Amo el fútbol, para mí es muy difícil dejar el fútbol. Pero en algún momento sí, después de una reflexión y conversación que tuve con mi familia, dije que tenía que dejarle espacio a los más jóvenes (en la selección). Por más que el cuerpo ame al fútbol, a veces hay personas que no entienden la pasión que yo tengo, yo tengo una pasión por mi trabajo, dejar de jugar el fútbol me cuesta muchísimo”, explicó.

Paolo aclaró que no fue necesario que Óscar Ibáñez lo convenza, pues al ser convocado no lo pensó dos veces antes de sumarse al plantel. “No es que me convenció, nadie me tiene que convencer para jugar al fútbol. Jugar al fútbol es mi vida, mi pasión, y dejarlo no va a ser tan fácil. Después de la conversación que tuve con Óscar, me dijo que contaba conmigo. Si me convocan, no puedo decir que no, sobre todo a mi patria que la quiero mucho, soy muy nacionalista, peleo por los míos”, remarcó.

Finalmente, el máximo goleador de la Selección Peruana analizó el presente que atraviesan en las Eliminatorias y recalcó la necesidad de sumar ante Bolivia y Venezuela. Recordemos que la ‘Bicolor’ marcha última en la tabla de posiciones con tan solo siete puntos, producto de un triunfo, cuatro empates y siete derrotas, además de tres goles a favor y 15 en contra. De momento, el cupo del repechaje lo tiene Bolivia, ubicada en la séptima casilla con 13 unidades.

“Los últimos resultados no han sido de la mejor manera, y al que le han pegado es a mí, más que a cualquier otro. Esa es la verdad, no tengo que mentir ni cargar cosas aquí. Entonces, lo asumo con mucha responsabilidad, sé que necesitamos resultados, porque los resultados cambian la cara del Perú, al hincha, a la gente. Creo que estamos en busca de eso, esperemos que en esta oportunidad se pueda dar y nuevamente meternos en la pelea por la clasificación al Mundial”, sentenció.

Paolo Guerrero todavía no registra goles en las Eliminatorias 2026. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo jugará Perú vs. Bolivia?

El partido entre Perú vs. Bolivia está programado para el jueves 20 de marzo desde las 8:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 10:30 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 9:30 p.m.; en México a las 7:30 p.m.; y en España a las 2:30 a.m. del viernes 21.

¿En qué canales ver Perú vs. Bolivia?

El compromiso entre Perú vs. Bolivia se disputará en el Estadio Nacional, con la transmisión exclusiva de Movistar Deportes, disponible en los canales 3 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). En cuanto a la señal abierta, el duelo será televisado por América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto de este evento en la web de Depor.





