Paolo Guerrero pasa un buen momento con Alianza Lima. El último viernes anotó en la victoria 2-0 ante Ayacucho FC y ahora piensa en la vuelta ante Deportes Iquique, de este martes 11 de marzo en Matute, para sellar su pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores. De paso, mira de reojo una posible convocatoria a la selección peruana para la fecha doble ante Bolivia y Venezuela, en el debut de Óscar Ibáñez como seleccionador nacional.

“Feliz, independiente de los goles, el equipo se va afianzando en los dos torneos, vamos muy bien, por el camino indicado, con mucha humildad. El equipo está jugando como debe y eso es muy importante para el club, la hinchada y para todos. Hay que mantenernos con los pies en la tierra porque aún no se ha logrado nada”, declaró el delantero con respecto al partido ante Ayacucho FC.

Eso sí, un detalle llamó la atención: Ricardo Lagos fue capitán ante los ‘zorros’, y Paolo Guerrero no llevó la cinta. El ‘Depredador’ explicó esta situación. “Hernán (Barcos) y yo estamos prácticamente de salida, y prefiero que los jóvenes vayan asumiendo esa responsabilidad, que vayan teniendo la cinta, que Alianza siga ganando y esto tiene que continuar”, apuntó el ‘Depredador’.

Con respecto al partido del martes ante Deportes Iquique, y la competencia por el puesto con Hernán Barcos, el exCorinthians y Flamengo tiene su punto de vista. “Al final el que decide es el ‘profe’ (Gorosito), así como Hernán (Barcos), yo trato de hacer mi trabajo. El martes es una final para nosotros, la vamos afrontar de la mejor manera, el grupo está mentalizado en conseguir la clasificación a la fase de grupos. Será un partido durísimo, pero lo tenemos que asumir con mucha confianza y humildad”, agregó.

Por último, con la fecha doble de las Eliminatorias a la vuelta de la esquina, Paolo Guerrero tiene un deseo: “Tuve una conversación con Óscar (Ibáñez), se lo dejo más a él. Se lo manifesté (su pensamiento de retiro), él me dijo que contaba conmigo. Voy a estar cuando mi seleccion me necesite, dentro de la labor que me toque. Si me llaman a la guerra también tendré que ir”.

Paolo Guerrero suma tres goles en la Liga 1 Te Apuesto 2025. (Foto: Giancarlo Ávila/ @photo.gec)

¿Cuándo juega Perú vs. Bolivia por las Eliminatorias?

Correspondiente a la fecha 13, Perú y Bolivia se disputa el próximo jueves 20 de marzo, en el Estadio Nacional, en un encuentro que es crucial para la Blanquirroja, que buscará revancha tras la derrota 2-0 sufrida en La Paz, durante la quinta jornada de las Clasificatorias.

Con la necesidad de sumar puntos para mantener vivas sus aspiraciones mundialistas, el equipo dirigido por Ibáñez se prepara para enfrentar a un rival directo en la lucha por la clasificación. La afición espera que, jugando en casa, la ‘Sele’ pueda revertir los resultados anteriores.

¿Cuándo juega Perú vs. Venezuela por Eliminatorias?

Por su parte, el partido contra Venezuela está previsto para celebrarse el martes 25 de marzo, en el Monumental de Monagas. Tras el empate 1-1 en la ida, Perú está en la obligación de conseguir un triunfo -al igual que ante Bolivia- que le permita escalar posiciones.

