El más querido. Edison Flores cumple 26 años este 14 de mayo, de los cuales ya suma nueve como futbolista profesional. De jugar ‘pichanguitas’ en su barrio, Collique, el ‘Orejas’ se lanzó a la fama con la Selección Peruana Sub 17 de 2011, al anotar tres goles en el Sudamericano y ser pedido al primer equipo de la 'U' por sus propios hinchas. Con Andy Polo como cómplice, el zurdo empezó así su aventura en nuestro balompié.

El sábado 28 de mayo de 2011, Edison Flores hizo su estreno con el conjunto profesional de Universitario de Deportes. Fue por el extinto Torneo Intermedio con una rápida eliminación a manos de Sport Áncash. Con la ‘9′ de ‘Lolo’ Fernández en la espalda, el volante de 17 años fue titular y jugó los 90 minutos en el ‘Rosas Pampa’ de Huaráz. Al salir a la cancha, quizás no imaginó todos los logros que conseguiría después, entre estos jugar en un Mundial.

Aun así no esperó mucho para su primer galardón. El 26 de junio de ese año, la 'U' fue campeón de la primera edición de la Copa Libertadores Sub 20, al ganarle en la final al poderoso Boca Juniors. Edison Flores fue elegido como la figura del torneo, pese a que no anotó gol alguno en los cinco partidos. En ese torneo vistió la camiseta '6′.

El 31 de julio de 2011 es una fecha que Edison Flores debe recordar tanto como su cumpleaños. Esta vez con el dorsal numero ’15′, debutó en Primera División ante Juan Aurich en Chiclayo. 'Orejas’ ingresó a los 64 minutos por Andy Paolo, empero no pudo evitar la derrota de la 'U', que vivía en una crisis económica muy grande y se vio obligado a usar a varios juveniles. ‘Chemo’ del Solar dirigía a los cremas, quien hasta el final se motró reacio en usar a algunos canteranos.

Edison Flores debutó en Primera División en 2011. Fue campeón del Torneo Apertura cinco años después. (Foto: Archivo GEC)

El 2013 fue su primera gran temporada. Ya con seis meses en el Villarreal B -apenas había pasado un año desde su debut profesional-, Edison Flores fue clave en la Selección Peruana Sub 20 de Daniel Ahmed, que quedó a un pasito de clasificar al Mundial de Turquía. Entre sus momentos más destacados, marcó el gol que sentenció el inolvidable triunfo ante Brasil (2-0) y el que por un momento no metió a la Copa del Mundo, contra Chile en el último partido.

Unos meses después, el 13 de agosto, ‘Orejas’ hizo su debut con la Selección Peruana adulta a los 19 años. Fue en un amistoso ante Corea del Sur en la lejana Seúl, que acabó en un empate sin goles. Al medio tiempo ingresó por Reimond Manco, iniciando así su exitoso camino con la bicolor. Al año siguiente también tuvo una presencia, nada más y nada menos que en el mítico Wembley ante Inglaterra. Aun así, ese 2014 regresó a Universitario de Deportes.

Aún con la camiseta crema en el pecho, Edison Flores llegó a su mejor nivel en 2016. Figura con la 'U' campeón del Torneo Apertura, en el que anotó el gol del título, Ricardo Gareca recurrió a él, y algunos compañeros de equipo, para su silencioso recambio con la Selección Peruana. El mediocampista le cambió la cara a la bicolor con su ingreso ante Venezuela y se ganó un lugar en el once titular desde la Copa América Centenario. Todo esto le ayudó a ser transferido a Aalborg de Dimarca en agosto. Tenía 22 años.

Estadio Atahualpa de Quito, Ecuador. Martes 5 de setiembre de 2017. Edison Flores recupera un balón por izquierda, avanza unos pasos y, en el borde del área, manda un fuerte remate ante dos defensas rivales al frente. Golazo. Lo celebra agarrándose las orejas y formando un casual (y premonitorio) 2018 con su número de la camiseta junto a la de Andrés Carrillo. Fue la primera anotación del gran triunfo ante Ecuador por Eliminatorias. La FIFA lo eligió como el momento cumbre de Perú para llegar al Mundial.

Edison Flores suma siete años como seleccionado adulto. Debutó en Seúl, Corea del Sur. (Foto: Archivo GEC)

Con 24 años y cumpliendo el sueño de todos los niños de su barrio, Collique en Comas, Edison Flores canta el himno nacional en el Mordovia Arena de Saransk. La Selección Peruana regresa a la Copa del Mundo luego de más de tres décadas, con él como una de las figuras y futbolistas más queridos de ese plantel. Tuvo dos claras ante Dinamarca, pero no pudo evitar la derrota de Perú. Aun así, el ‘Orejas’ recibió los elogios de todos. Ya se había ganado un lugar en el corazón de cada hincha, la mayoría vistiendo un par de orejas gigantes. La fiebre de Flores recién estaba empezando.

A las pocas semanas fichó por el Morelia mexicano, pero fue en enero de 2020 cuando recibió una cariñosa bienvenida al pasar al DC United de Estados Unidos. Hasta con una producción en una pollería de Washington, el conjunto de la MLS le dejó en claro que sería su nuevo engreído. Meses antes había llegado a la final de la Copa América con la Selección Peruana, perdiendo el puesto a inicios del torneo. A punta de buen nivel y un gran gol ante Bolivia, volvió a ganarse un lugar.

Son 26 años los que cumple Edison Flores y queda claro que tenemos ‘Orejas’ para rato. Hace mucho tiempo que un futbolista de la Selección Peruana no mostraba un carisma tan grande como él. No hay un solo seguidor del fútbol peruano que no siente cariño y admiración por el zurdo.

Edison Flores anotó el gol más gritado de Perú en las Eliminatorias a Rusia 2018. (Foto: AP)