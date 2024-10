Más allá de los tres puntos logrados contra Uruguay en Lima, el panorama de la Selección Peruana sigue siendo malo. Tras la victoria -la primera en las Eliminatorias 2026- el equipo de todos fue goleado 4-0 por Brasil, lo que fue un golpe para volver a nuestra realidad: penúltimos con apenas seis puntos. Ahora, Jorge Fossati y su comando técnico apuntan a la fecha doble de noviembre, donde tendremos dos rivales difíciles: Chile y Argentina. Ante esto, desde la Videna ya se están preparando para la próxima convocatoria, donde el ‘Nono’ ahora tendrá más piezas para escoger. Por ejemplo, Pedro Aquino, que sufrió una complicación en la rodilla derecha a principios de marzo que lo alejó del césped, ya se encuentra recuperado y volvió a jugar con Santos Laguna, pensando en su regreso a la Bicolor.

“Creo que soy parte de la selección y del grupo, siento que puedo aportar, pero siento que hay buenos jugadores que lo pueden ser igual o hasta mejor que yo. Claramente, soy parte de la selección y aporto. Eso se verá de parte del cuerpo técnico, estoy trabajando, esforzándome muchísimo, quiero pisar otra vez la selección, vestir la camiseta, no saben lo que anhelo, entusiasmado y ilusionado saber que estoy bien y pueda volver a la selección”, declaró en diálogo con Al Ángulo.

Es importante mencionar que la ‘Roca’, tras su lesión, tuvo que someterse a una intervención quirúrgica. Como resultado, el volante estuvo alejado de las canchas durante un período de siete meses, lo que le impidió participar en la pasada Copa América y en los duelos de las Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, ya se encuentra recuperado y listo para volver a vestir la camiseta Blanquirroja.

Aquino precisó que esta complicación era muy difícil para él, y que su familia, junto con el cuerpo técnico de Puebla, fue su apoyo para mantener la fe. “Me llevaron a un hospital en Colorado para hacerme un tratamiento de células madres, me las pusieron en la rodilla, muy bien, no le tenía tanta fe porque era un dolor en la rodilla que no me dejaba hacer mis actividades”, indicó.

En octubre, ante la lesión de Renato Tapia, una opción a considerar era Pedro; no obstante, su recuperación era reciente y todavía no había sumado minutos con su equipo en la Liga MX. El mediocampista informó que la FPF tuvo contacto con él. “He hablado con el cuerpo técnico del profesor Fossati. Gracias a Dios siempre han estado atentos a mi recuperación y cómo voy evolucionando. Siempre antes de las convocatorias, me han estado escribiendo, me han llamado y hemos estado conversando. Después cuando volví al campo, he estado con la gente del área médica en comunicación”, acotó al respecto.

Además, contó como es su relación con el DT de la Bicolor. “Solo tuve la oportunidad cuando estuve en Perú, me presenté en la selección y conversé con él. Sabía de mi lesión”. A pesar de esa única experiencia, la ‘Roca’ recibió buenos comentarios de parte de sus compañeros hacia el charrúa. “Me contaron muy buenas cosas, muy frontal, te dice las cosas como son, se le ve que quiere hacer las cosas bien”.

Por otro lado, ante el difícil momento que atraviesa la selección peruana, las críticas de los hinchas no tardaron en llegar. En este contexto, Aquino expresó su malestar por la situación de su equipo nacional, compartiendo una anécdota con sus compañeros de Santos Laguna. "Es duro ver que a tu selección no le está yendo de todo bien. Claramente a mi me gustaría aportar y estar ahí con ellos. De lejos es muy complicado. De hecho cuando llego al club me preguntan qué pasó la selección, claro uno se cansa y quiere mandar lejos a las personas porque lo hacen de una forma, tal vez no de mala onda, pero lo dicen sabiendo que la selección no anda bien, yo quiero pelearme porque los comentarios no me hacen bien, es muy complicado no poder aportar a tu selección y estar aguantando a los muchachos que te molestan", finalizó.





Pedro Aquino y la cronología de su lesión

Como se recuerda, Pedro Aquino se lesionó el pasado 1 de marzo, en la victoria por 1-0 ante Querétaro en el Estadio La Corregidora, perdiéndose el resto del Clausura en la Liga MX. El jugador peruano tuvo que pasar por el quirófano, y su club informó que la operación fue un éxito. “El proceso quirúrgico al que fue sometido el mediocampista Pedro Aquino, debido a la lesión que presenta en la rodilla derecha, se llevó a cabo de manera exitosa. Se estima un tiempo de recuperación de seis semanas para el jugador ‘albiverde’. Pedro, estaremos acompañándote en tu tiempo de recuperación”, apuntó el club azteca en un video publicado en su cuenta de X (antes Twitter).

A principios de junio, el peruano dejó México y partió a Denver, Colorado, como lo mostró en una historia que compartió en Instagram, para una consulta médica relacionada con su lesión.

Posteriormente, el cuerpo técnico de la Selección se comunicó con el club mexicano y este informó que el exjugador de Sporting Cristal seguía en proceso de recuperación y no estaba en condiciones de jugar, por lo que quedó descartado para la Copa América 2024. Con este contexto, vía redes sociales, Santos Laguna comunicó que el peruano recibió un tratamiento con células madres en la rodilla derecha.

"Tras ser evaluado por especialistas en la ciudad de Vail, Colorado, el jugador Pedro Aquino recibió un tratamiento con células madre en la rodilla derecha. El mediocampista se mantendrá hasta el día 24 de junio en territorio estadounidense, donde lleva a cabo labores de rehabilitación.", señaló el club.





Fecha y hora de los próximos partidos de Perú

El siguiente encuentro de Perú será ante Chile en el Estadio Nacional de Lima, por la jornada 11 de las Eliminatorias al Mundial 2026. El compromiso está programado para jugarse el viernes 15 de noviembre desde las 8:30 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Será un apasionante ‘Clásico del Pacífico’, ya que ambas selecciones necesitan los puntos para seguir luchando por el cupo al repechaje.

Para completar la fecha doble de noviembre, el equipo dirigido por Jorge Fossati visitará a la Selección Argentina en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires. El encuentro ante la albiceleste se disputará el martes 19 de noviembre desde las 7:00 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Será un duelo bastante complicado ante la vigente campeona del mundo

La Selección Peruana se ubica penúltimo con seis puntos en las Eliminatorias 2026. (Foto: FPF)





