En tiempos en donde a la Selección Peruana no le sobra nada y le cuesta tener a sus futbolistas que militan en el exterior con continuidad, el nuevo título que acaba de levantar Sergio Peña es una buena noticia. Con 29 años y una sólida carrera en Europa, el mediocampista nacional está atravesando por un buen momento en Malmö y el pasado lunes pudo coronarlo con el bicampeonato en la Allsvenskan (Liga de Suecia), siendo este su quinto trofeo con el conjunto escandinavo. Por si fuera poco, durante el último mes alcanzó una cotización de 3 millones de euros, el valor más alto que ha tenido desde que debutó como profesional, según la web especializada Transfermarkt.

Hace poco superó los tres años en el fútbol sueco y en ese tiempo ha sido capaz de consolidarse como un titular fijo en Malmö, algo que le valió su renovación hasta diciembre de 2025. Cuando a mediados de este año se especuló mucho sobre la posibilidad de volver al Perú para ser repatriado por Alianza Lima, él antepuso su carrera en Europa, el nivel de exigencia al que está sometido allá y la necesidad de mantenerse vigente para no perder espacio en la Selección Peruana. Su decisión fue más que acertada y hoy puede cosechar los frutos de ser uno de los jugadores nacionales con mayor estabilidad en el Viejo Continente.

Sergio Peña registra cinco títulos con Malmö. (Foto: Malmö)

Si hablamos del valor de Sergio Peña en el mercado, precisamente en Malmö es donde ha tenido un crecimiento progresivo desde que llegó al club en agosto de 2021. Cuando salió del FC Emmen tuvo una cotización de 1.2 millones de euros y, tras su primer semestre en Suecia, subió hasta los 1.5 millones. A propósito de que fue sumando sus primeros títulos con el cuadro celeste, entre febrero de 2022 y junio de 2023 llegó a valer 2 millones de euros, su mayor tasación hasta aquel entonces. De esta manera, en diciembre del año pasado alzó su valor en 500 mil euros más, para finalmente, luego de la última evaluación de Transfermarkt en septiembre de 2024, llegar a los 3 millones de euros antes mencionados.

Cuando estuvo en FC Emmen su cotización no fue muy estable y fue variando constantemente, sobre todo por el irregular rendimiento del equipo en la Eredivisie. Así, de valer 2 millones de euros en octubre de 2020, decayó hasta los 1.2 millones en mayo de 2021, coincidentemente cuando el combinado neerlandés perdió la categoría y descendió a la Eerste Divisie (Segunda División). Por eso llegar al Malmö fue una buena decisión para su carrera, ya que elevó su exigencia y mejoró su nivel hasta el punto de volverse un indiscutible en la Selección Peruana de Ricardo Gareca, en aquel proceso que se cerró con la derrota ante Australia por el repechaje para el Mundial Qatar 2022.

Periodo Edad Club Valor Agosto de 2015 20 años Alianza Lima 250 mil euros Junio de 2016 20 años San Martín 250 mil euros Diciembre de 2016 21 años San Martín 350 mil euros Febrero de 2017 21 años Granada CF 350 mil euros Junio de 2017 21 años Granada CF 350 mil euros Enero de 2018 22 años Granada CF 400 mil euros Mayo de 2018 22 años Granada CF 400 mil euros Enero de 2019 23 años CD Tondela 700 mil euros Junio de 2019 23 años CD Tondela 700 mil euros Diciembre de 2019 24 años FC Emmen 900 mil euros Febrero de 2020 24 años FC Emmen 1.5 millones de euros Abril de 2020 24 años FC Emmen 1.2 millones de euros Octubre de 2020 25 años FC Emmen 2 millones de euros Enero de 2021 25 años FC Emmen 1.7 millones de euros Marzo de 2021 25 años FC Emmen 1.2 millones de euros Mayo de 2021 25 años FC Emmen 1.2 millones de euros Diciembre de 2021 26 años Malmö FF 1.5 millones de euros Junio de 2022 26 años Malmö FF 1.7 millones de euros Septiembre de 2022 26 años Malmö FF 2 millones de euros Diciembre de 2022 27 años Malmö FF 2 millones de euros Junio de 2023 27 años Malmö FF 2 millones de euros Diciembre de 2023 28 años Malmö FF 2.5 millones de euros Junio de 2024 28 años Malmö FF 2.8 millones de euros Octubre de 2024 29 años Malmö FF 3 millones de euros

La evolución del valor de Sergio Peña en el mercado.

Sergio Peña es el cuatro futbolista mejor cotizado del Malmö. (Foto: Getty Images)

Peña y la clave de su crecimiento en Suecia

La estadía de Sergio Peña en Malmö no siempre estuvo vinculada al éxito y a los títulos. En abril de 2023, el mediocampista fue detenido por conducir su vehículo en estado de ebriedad y sin licencia de conducir. Finalmente, la justicia sueca lo condenó a cumplir cincuenta horas de servicio comunitario por dar positivo en el control de alcoholemia. Aunque su entrenador Henrik Rydström criticó lo sucedido, supo manejar la situación de manera interna. “Sergio Peña hizo muy mal con su acción. Nos defraudó a todos, pero él fue el primero en admitirlo. Conducir ebrio es un peligro público. Sin embargo, tenemos que cuidarlo y ayudarlo al mismo tiempo. Creo que el grupo lo ha hecho de buena manera”, declaró para Discovery+ Sport.

Precisamente el propio Rydström ha sido clave en el crecimiento de ‘Peñita’, valorando su calidad por ser uno de los pocos sudamericanos que hay en su plantilla –los otros son los brasileños Ricardo Friedrich y Busanello, pero uno es portero y el otro zaguero– y mejorándolo desde el aspecto defensivo. Jugando como volante central tiene la libertad para moverse y aportarle claridad al juego del equipo, pero eso no lo exime de ser solidario cuando hay que correr por el resto para hacer los relevos.

“Al principio él me pedía que no arriesgue tanto, pero es mi estilo de juego. Después la cosa comenzó a fluir mejor y ahora me da bastante libertad. Me ha ayudado bastante a mejorar en la marca, de hecho estoy corriendo bastante y estoy marcando bastante, y es algo que a él le gusta. Ya lo técnico lo tengo, lo táctico también, pero no corría mucho. No es que no corría mucho, sino que yo no soy tanto de esprintar, soy más de pasos largos. A lo largo del tiempo me ha ido bien, entrenándome y enfocándome”, contó el propio jugador sobre su relación con su entrenador, en una entrevista con el programa Sin Cassette.

Jugador Edad Club Valor Renato Tapia 29 años Leganés 3 millones de euros Sergio Peña 29 años Malmö 3 millones de euros Pedro Aquino 29 años Santos Laguna 3 millones de euros Luis Abram 28 años Atlanta United 3 millones de euros Marcos López 24 años Copenhague 3 millones de euros Wilder Cartagena 30 años Orlando City 2.5 millones de euros Bryan Reyna 26 años Belgrano de Córdoba 2.5 millones de euros Oliver Sonne 23 años Silkeborg IF 2 millones de euros Raúl Ruidíaz 34 años Seattle Sounders 1.8 millones de euros Piero Quispe 23 años Pumas UNAM 1.8 millones de euros

Los diez futbolistas peruanos mejor cotizados.

Sergio Peña registra cuatro goles en 116 partidos oficiales con Malmö. (Foto: Malmö)

Tiene que armar la peña contra Chile

A menos de tres semanas para que se dispute la última fecha doble del año en las Eliminatorias 2026, donde la Selección Peruana enfrentará a Chile y Argentina, es una buena señal que Sergio Peña se sume al equipo con este presente. Si bien le ha costado ser determinante en los partidos de visitante –en gran medida por el planteamiento conservador de Jorge Fossati–, en los últimos compromisos de local ha sido de los más destacados. Su técnica le da recursos importantes a la ‘Bicolor’ en materia ofensiva, a pesar de que el funcionamiento colectivo del mediocampo todavía tiene mucho por mejorar.

Antes de pensar en la visita a la ‘Albiceleste’, la ‘Roja ‘es nuestro rival más inmediato y jugando en casa no podemos ceder más puntos. Aquí no importa si es el Clásico del Pacífico o el reencuentro con Ricardo Gareca por todo lo vivido en el pasado, sino la imperiosa necesidad de sumar de a tres para mirar el futuro con algo de optimismo. Los mapochinos están en una situación crítica como nosotros y el que pierda prácticamente se despedirá por completo de la próxima Copa del Mundo. Coincidentemente, Chile es una selección a la que Sergio Peña recuerda muy bien, pues la última vez que los enfrentamos en Lima ganamos por 2-0 con un tanto suyo. Así como hace poco festejó en Malmö, que esa celebración también se repita el 15 de noviembre.

Sergio Peña suma 45 partidos con la Selección Peruana. (Foto: La Bicolor)





TE PUEDE INTERESAR