Es indiscutible en el esquema de Juan Reynoso, así como también es una voz autoridad para hablar de lo que se viene para la Selección Peruana en el inicio de las Eliminatorias 2026. Si bien el ‘Ajedrecista’ aún no ha dado la lista de jugadores convocados del extranjero, Pedro Aquino llega a Lima el domingo 3 de setiembre proveniente de Ciudad de México. En una entrevista para Depor, ‘La Roca’ habla sobre su nueva etapa en Santos Laguna, su querido Sporting Cristal, así como también de la ‘Sele’. Pedro ya quiere ponerse la Blanquirroja, a la espera de poder una buena fecha doble ante Paraguay y Brasil.

Pedro, ya nos vimos en el Estadio Azteca y estuve muy contento de que volviste además como titular a Ciudad de México. ¿Cómo te trata Santos Laguna?

Muy feliz. Feliz de venir a este equipo, aparte de que es una ciudad muy linda. Tiene una afición hermosa y buenos compañeros. Es un buen grupo, así que hoy la estoy pasando genial,

Hablas de los compañeros y hay muchos que también van a su selección. Hay un mundialista: tu compañero, el ecuatoriano Félix Torres.

Correcto. Se habla mucho de lo que viene en la eliminatoria. La verdad que ahí hablo, hablo con Félix. También me dice que va a ser muy complicado, pero eso no es nada del otro mundo. Yo creo que siempre las eliminatorias son muy complejas, son bravas para Conmebol.

¿Cómo ha sido tu adaptación aquí en Torreón, en Santos? Has pasado por muchos equipos mexicanos, pero llegas a una ciudad con mucho calor. Tú ya conoces la Liga MX. Me dices que te ha recibido bien el grupo, el comando técnico, la gente, el aficionado...

Bien, bien, bien. La verdad, el cuerpo técnico es muy serio. Trabaja muy bien. Y bueno, la afición, ya sabes, este apoyándonos día a día.

Hace poco te cruzaste con dos peruanos a los que ves normalmente en la selección. ¿Qué tal ese encuentro con Pedro y Wilder, que además marcó el gol del triunfo ¿Hubo apuesta?

No hubo apuesta. Con Pedro, bien. Con Cartagena también. Cuando recién llegué a Orlando, hablé con Cartagena, así que nada, ahí quedamos en cambiar la camiseta.

¿Alguna reflexión de la Leagues Cup? Solo Monterrey pudo llegar a fase final. A ustedes les cortaron la liga en la tercera jornada, ¿cómo que aún estaban faltos de ritmo?

Sí, es así. No es un pretexto ni excusa, pero a veces con los viajes, es complicado. Pero nada, yo creo que esperamos que vuelva a repetirse un torneo así para poder demostrar de qué estamos hechos. Yo creo que tenemos un buen plantel, creo yo que quizás por ahí no estábamos entendiendo un poquito lo que pedía el profesor Pablo Repetto.

Arranqué la entrevista hablándote de la regularidad y los minutos que estabas buscando en el fútbol mexicano. Lo empiezas a conseguir. ¿Eso tiene que ver también con un entrenamiento invisible que estamos viendo nosotros gracias a tus redes?

Sí, sí. Ahí trabajo por las tardes con Javi. La verdad que me ayuda muchísimo. Vengo entrenando con él, así que eso me está ayudando muchísimo. Uno se da cuenta cuando está dentro del campo, porque es lo que uno demuestra dentro. Pero la verdad muy bien, muy bien- Un trabajo invisible ayuda a que uno sea más profesional y le vaya mejor en el rendimiento.

¿Se viene la eliminatoria y la Selección Peruana? Para nadie es un secreto que es complicado siempre para equipos como nosotros, que estuvimos muy cerca de Qatar, que fuimos a Rusia, arrancamos en Ciudad del Este, no en Asunción. Y después viene Brasil a Lima. Es difícil concentrarse en los partidos que tienes contra Santos Laguna, sabiendo que la Selección está a menos de 15 días de empezar a jugar.

Te repito y como te dije en Ciudad de México. Son dos partidos antes de ir a la selección. Son dos duelos claves para nosotros. Vamos a ir paso a paso. Primero,, Tigres, luego Pumas y ahí yo creo que ya hay meterme y enfocarme al 100% para la selección.

Yo creo que va a ser muy complicado...

Como te digo, Paraguay siempre es complicado allá.

No va a ser en Asunción…

Recién eso me entero. No estuve viendo el tema ese, pero como te digo, va a ser complicado. Espero que podamos sacar un buen resultado allá. Yo creo que tenemos que preocuparnos por nosotros y demostrar lo que hemos venido trabajando con Reynoso.

Cuando Juan habló contigo, ¿sabía que venías a Santos? ¿Te dijo algo en particular?

Yo pensé que de repente iba a darme algo negativo, pero no. Me dijo que muy bien. Santos es un buen grupo. Enfrentar a Santos también ha sido siempre complicado, Así que nada, me dijo que vaya allá y que demuestre lo que pueda dar en el equipo titular.

Con Cartagena, con Tapia, contigo y ahora se ha sumado ahora el chico Castillo, que está en el fútbol de Portugal. Pero me gustó algo que pasó en la gira asiática En algún momento, decidieron cambiar perfiles frente a Corea. ¿Eso es algo que se conversa con Juan?

Bueno, más que conversar con Juan, él converso con ‘Yoshi’. Y creo que nos fue bien. Y yo pues, a mi función, a lo que hago siempre y yo creo que eso ayuda muchísimo.

Y se acabaron los ensayos porque ya viene, digamos, los partidos por los puntos. ¿Eso les quita o les mete presión? Porque ustedes normalmente están acostumbrados al ritmo de competencia, es decir, a que todo sea por puntuar en una tabla…

Sí, ya quiero que empiece. Ahora sí, no hay margen de error. Lo que los pequeños detalles nos costaron en los partidos amistosos, eso ya no tiene que pasar en las Eliminatorias. Así que hoy en día sí, estar concentrado 100% en lo que vamos a hacer dentro del campo y al equipo que vamos a enfrentar para que no tengamos esos errores.

Ya voy cerrando. Quiero hablarte de Sporting Cristal, que acaba de tomar la punta del torneo peruano. ¿Cómo estás viendo a tu equipo?

Muy bien, la verdad. Para mí, ya saben, no soy mucho de ver fútbol, pero este Cristal es bueno. ‘Yoshi’ ha llegado a Cristal, pero sigue siendo el jugador top que todo lo conocemos.

Y cómo has tomado la vuelta de algunos futbolistas a la liga peruana, en este caso Yoshi, que estuvo acá también en México, Cristian Cueva, Zambrano, Édison Flores…

Son jugadores, como decía Gareca, que ya no tienen mucho que demostrar. O sea, mientras mantengan el nivel, que ellos regresen a la liga peruana. A Ricardo no le molestaba. Los más jóvenes, sí. Los que recién salen, eso sí, deberían quedarse fuera. De hecho, como te digo, cada uno toma su decisión, ¿no?

Te prometí que iba a venir a verte aquí a Torreón, pero tengo que venir en otro momento, porque aquí es un calor tremendo, casi 40 grados este. Pero bueno, a medida que vaya avanzando Santos Laguna, voy a venir para los playoffs.

Es una linda ciudad y me voy acostumbrando a este clima. Entrenamos siempre temprano. Es complicado tener entrenar así porque tienes que estar hidratándote vez cada ratito. Pero es lo que me tocó ahorita y es ahora afrontarlo con toda la madurez del caso.

Esta es la última, se le puede ganar a Brasil en Lima porque esa es una tarea pendiente…

Yo creo que es un buen momento porque cuando arranca la eliminatoria, estos equipos grandes que tienen prácticamente un cupo asegurado en el Mundial, no arrancan de la mejor forma.

Voy a cerrar con la que le hice a Pedro en Orlando, a Pedro. ¿Qué credencial demuestra Perú en Conmebol para decir que puede pelear por un cupo en el Mundial?

La fortaleza del equipo es que todos somos una familia. Creo que todos queremos el mismo objetivo. Creo yo que el equipo si se pone a jugar, piensa que podemos competir a cualquier de cualquier equipo. Esa es la fortaleza de Perú, la unión que tenemos,

Pedro, muchísimas gracias. Nos vemos en Ciudad del Este y después en Lima para intentar sacar esos seis puntos y arrancar bien la eliminatoria. Yo me quedo contento. Yo sé que tú también, pero hay que arrancar bien, que es lo más importante para no tener esos altibajos por los que hemos vivido tanto para llegar a Rusia y después para quedarnos a nada de Qatar.

Gracias otra vez por la entrevista. Gracias por venir de tomarte el tiempo y venir hasta Torreón. Esperemos que nos vaya bien en la selección, esperemos empezar bien y yo creo que esperemos lograr este objetivo, que queremos ir al Mundial.





