Pedro Gallese tras el 4-1 ante Estados Unidos: autocrítica y respaldo a los nuevos de la Bicolor

Pedro Gallese, arquero y capitán de la Selección Peruana, hizo una autocrítica luego de la contundente derrota por 4-1 frente a Estados Unidos en Orlando. El guardameta reconoció que, más allá de las decisiones polémicas del árbitro jamaiquino Steffon Dewar, el equipo debe aprender a manejar mejor este tipo de situaciones durante los partidos.

Tras el encuentro, varios integrantes de la Bicolor señalaron que las decisiones arbitrales terminaron afectando la concentración del conjunto dirigido por Mano Menezes. Sin embargo, Gallese apuntó que el plantel también debe asumir su responsabilidad y mejorar en el manejo de los momentos adversos.

“Al equipo, al grupo le falta madurar en ese sentido: tener calma, tener orden, saber que los partidos son de detalles y hoy queda claro eso”, mencionó en Bicolor+.

Para el capitán peruano, ese aspecto será clave en el proceso de recambio que atraviesa la selección, especialmente ante partidos en los que pueden aparecer situaciones externas que alteren el desarrollo del juego.

Gallese destacó a Piero Magallanes y Bassco Soyer

Pese al resultado, el amistoso ante Estados Unidos también permitió que varios futbolistas jóvenes sumaran sus primeros minutos con la selección mayor. Entre ellos estuvieron Piero Magallanes y Bassco Soyer, quienes recibieron el respaldo de Gallese por la personalidad mostrada en un escenario exigente.

“Piero hizo un gran trabajo en el primer tiempo, tanto en defensa como en ataque; se le vio suelto. Bassco entró a querer mostrarse también. Felicitarlos a ellos porque no es fácil debutar así”, destacó el arquero nacional.

Gallese consideró que este tipo de experiencias forman parte del crecimiento de los nuevos integrantes de la Bicolor, quienes deberán adaptarse progresivamente a la exigencia de jugar con la selección.

El mensaje de Pedro Gallese a los hinchas de Perú

Finalmente, el capitán de la Selección Peruana pidió respaldo y paciencia a los aficionados mientras se desarrolla el proceso de renovación del plantel. Gallese resaltó que varios jugadores están teniendo sus primeras experiencias con la camiseta nacional y que necesitan tiempo para consolidarse.

“Crean en la selección. Todavía estamos en el proceso de recambio. Hay nuevos compañeros que están saliendo, que recién están conociendo lo que significa la Selección. Son partidos que se definen por detalles y eso lo vamos a conversar”, acotó.