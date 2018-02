No solo periodista: Daniel Peredo se lució como actor en película Once Machos

Fue un multifacético y asi lo recordarán siempre. Daniel Peredo dejó de existir este lunes, pero siempre vivirá en los corazons de los hinchas de la Selección Peruana y de los Once Machos. Sí, los Once Machos, aquel equipo que el 'Cabezón' integró junto a varios actores nacionales para llevarla a la pantalla grande y demostrar que también la conoce en otras canchas.

Por una vez, Daniel Peredo fue actor y cumplió uno de sus sueños frustrados como lo confesó. "Una vez, Aldo Miyashiro me preguntó si yo era futbolista frustrado y yo le dije que no, que era actor frustrado. Y me dijo que si hacía una pleícula me llamaría. Y aquí estoy", contó en entrevista con el programa Cinescape.

¡Hasta siempre Daniel Peredo! El fútbol peruano está de duelo

Y así fue. Daniel Peredo fue uno de los integrantes de la película Once Machos que fue dirigida por el Chino y en el que interpretó a 'Dani' "un vendedor de discos de karaoke que juntaba dinero para estudiar periodismo deportivo "y que quería ser como Daniel Peredo" dijo el periodista entre risas en aquella recordada entrevista.

Daniel Peredo dejó un legado muy rico en el periodismo que lo mezcló con una faceta actoral poco conocida que también lo llevó a grabar comerciales de televisión y ser imagen de diversas campañas publicitarias. Además, el periodista reconoció que le encantaba jugar al fútbol.

"Soy mediocampista y de los pensantes 'Perebro'. En la cancha soy muy buen cabeceador, con tremenda cebzota es imposible no serlo, pero afuera no. Yo pago mis deudas. Y sí, pateo con los dos pies y con los dos lo hago bien", dijo en la entrevista con Cinescape.

