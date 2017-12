Perú al Mundial Rusia 2018: Yoshimar Yotun tarareó el 'tic tic tac' con ex integrante de la Joven Sensación

No importó la camiseta que tenía puesta Guillermo Cubas, Yoshimar Yotun lo abrazó y se emocionó al verlo. Y es que el exintegrante de la orquesta 'Joven Sensación' es uno de los ídolos del volante de la Selección Peruana quien no dudó para tararear el famoso 'Tic, Tic, Tac'.

Cuando la famosa canción cantada por el grupo que también integraron Christian Domínguez y Erick Elera, salió a la luz, el hoy volante de la Selección Peruana y del Orlando City de la MLS apenas tenía 10 años. Por eso, encontrárselo fue muy emocionante para él.

"Este 'weon' me ha hecho bailar. Este 'weon' me ha hecho comprarme los 'Chicocos' (marca de ropa de la Joven Sensación'), pantalón, chancadora y short. Tenía 10 años", se escucha que dice Yotun en pleno video en el que no aguanta y suelta la famosa frase del coro moviendo los brazos.

Aunque parezca increíble, para Yoshimar Yotun este fue un gran momento porque se encontró con un ídolo de su infancia. Ahora, 17 años después del éxito que tuvo la canción, es Guillermo CUbas quien admira a 'Yoshi' y quien grabó el video que rápidamente subió a su cuenta de Youtube y alcanzó una gran cantidad de compartidos.

Yoshimar Yotun se encuentra en Lima disfrutando de sus vacaciones y alistándose para volver en enero a los Estados Unidos para disputar una nueva tempoarada de la MLS que será especial porque en junio estará con la Selección Peruana disputando el Mundial Rusia 2018.

