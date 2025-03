La última fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026 volvió más lejana la opción de Perú de asistir a la próxima cita mundialista. La escuadra bicolor cayó ante Venezuela (1-0) y se quedó en el noveno lugar de la tabla de posiciones. Si bien -matemáticamente- aún hay posibilidades de meterse en la pelea, el panorama se muestra complicado a nivel futbolístico. Desde la plantilla, no se pierde la esperanza de lograr objetivo y uno de los que manifestó su sentir fue Pedro Gallese, uno de los referentes del equipo. Además, el ‘Pulpo’ dejó un mensaje para Cristian Garay, árbitro del partido.

“Regresamos a una formación que nos sentimos cómodos, y en este partido, en los primeros minutos, si bien nos costó, luego nos acomodamos, llegamos a empatar pero nos anulan el gol. En el segundo tiempo estuvimos ahí, lamentablemente el gol no pudo llegar”, apuntó en Gallese en relación al rendimiento del equipo en este partido.

A su vez, agregó que la esperanza sigue vigente en las Eliminatorias: “Nos sentimos más cómodos, hay otra cara y todavía quedan puntos en juego, será muy difícil pero vamos a afrontarlo. Muchos podrán bajar los brazos y decir que estamos eliminados pero aún hay puntos y seguiremos peleando”.

Nada ajeno a la polémica del arbitraje, el portero de Orlando City manifestó su postura sobre el cobro de penal (por falta de Carlos Zambrano) y el gol anulado a Bryan Reyna por impactar el balón con la mano al momento de ejecutar la definición de cabeza, tras el excelente centro de André Carrillo.

“No vi muy bien las jugadas polémicas por lo que no estoy seguro si hubo mano en el gol nuestro o si fue falta en el penal de ellos. Lo que sí hubo fueron ‘faltitas’ que el árbitro cobró en contra y con eso nos fue metiendo, pero ya está. Pienso que en esta fecha doble se vio a otro Perú y mientras hayan puntos en disputa vamos a seguir peleando”, puntualizó.

En ese sentido, el guardameta peruano de 35 años criticó la elección (de Conmebol) de una terna chilena para este partido de Eliminatorias: “Si aún está en juego el tema del repechaje para ir al Mundial y tienes a Chile todavía peleando por ese cupo, resulta algo raro que te pongan a un árbitro chileno, más allá que lo haga bien o mal, pero eso deja mucho que desear”.

Por último, agregó: “Pregunté a varios amigos que vieron las jugadas por la televisión y me dijeron que no hubo repeticiones ni en los jalones contra nuestros jugadores en área venezolana, ni en el gol que nos anularon. En el penal que nos cobran Carlos (Zambrano) me dice que va a disputar el balón, el arbitro no dudó y no quiso ir al VAR para ver la jugada”.

Colombia, nuestro próximo rival

La ‘Bicolor’ llegará a este partido luego de disputar dos compromisos difíciles en la fecha doble de marzo. De hecho, el mes arrancó bien con un triunfo ante Bolivia por 3-1 en el Estadio Nacional, que lució con las tribunas llenas a pesar del mal momento del equipo en las Eliminatorias 2026. Incluso con eso, el equipo supo responder en casa y se quedó con una victoria importante.

Tras ello, llegó el partido contra Venezuela en Maturín, un rival directo en la pelea llegar al repechaje y que no había perdido jugando de local. Pese a ello, Perú ya había ganado en tierras llaneras camino a Qatar 2022 por un 2-1 ajustado, con goles de Gianluca Lapadula y Christian Cueva. En esta ocasión, el resultado fue una triste derrota por 1-0, con una polémica actuación del árbitro chileno Cristian Garay.

Ahora, Perú tendrá que visitar Barranquilla como la última vez camino a Qatar 2022. En aquella ocasión, la ‘Blanquirroja’ logró una victoria importante por 1-0 con un solitario gol de Edison Flores, que sirvió para encaminarse hacia el repechaje. Hoy, la necesidad es todavía mayor para el combinado nacional. ¿Es posible repetir la gesta?

¿En qué canales ver Perú vs. Colombia?

El compromiso entre Perú vs. Colombia se disputará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, con la transmisión de Movistar Deportes, disponible en los canales 3 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). En cuanto a la señal abierta, el duelo será televisado por América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9). Además, en suelo colombiano se podrá ver por Caracol TV y RCN. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

¿Cuándo y a qué hora juegan Perú vs. Colombia?

El partido entre Perú vs. Colombia está programado para junio, con fecha y hora todavía por confirmar. La Conmebol deberá pronunciarse para conocer al detalle cómo se jugará le jornada 15 de las Eliminatorias. Lo cierto es que la ‘Bicolor’ tendrá que visitar Barranquilla, una ciudad calurosa donde ya pudo celebrar anteriormente.

