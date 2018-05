Anderson Santamaría es otro de los jugadores de la legión de extranjeros de la Selección Peruana que ya se encuentra en Lima. El defensa del Puebla de México fue recibido a lo grande en el aeropuerto Jorge Chávez.

Ni bien el zaguero apareció en la zona de espera, los hinchas se le acercaron para pedirle autógrafos y fotos. El exjugador de Melgar no se hizo paltas y atendió a todos con la humildad que se le caracteriza.

Anderson Santamaría, del mismo modo, manifestó que no pierde la fe en ser uno de los elegidos de la bicolor para disputar en el Mundial de Rusia 2018. Tiene una corazonada de que será así, pues reveló un detalle.

"He hablado con el profesor Bonillo y que en estos días sale la lista. Me mandó a hacer unos trabajos y me dijo que disfrute de la familia. No me dijo que estoy ahí, pero me dio a entender", señaló el huanuqueño en América TV.

El defensa de la Selección Peruana manifestó que en su mente siempre está presente la bicolor y Rusia 2018. Por eso espera con ansias el siguiente amistoso ante Escocia (29 de mayo en el Estadio Nacional).

