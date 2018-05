Claudio Pizarro: el pedido que le hizo Ricardo Gareca para jugar con la Selección Peruana en Rusia 2018

Claudio Pizarro estuvo presente en la derrota (1-3) de Colonia ante Bayern Munich en la penúltima fecha de la Bundesliga, donde el equipo de las 'Cabras monteses' ya tienen destinado el descenso. Sin embargo, el excapitán de la Selección Peruana afirmó que tiene esperanzas de jugar en Rusia 2018.

"Tengo esperanzas de jugar el mundial. ( Ricardo) Gareca me pidió que jugara y estuviera bien, para tener una oportunidad", declaró para Fox Sports Perú a su salida del encuentro ante los 'Bávaros'.

Selección Peruana: Dinamarca presentó su nueva camiseta para el Mundial de Rusia 2018

Uno de los máximos deseos de Pizarro es asistir a Rusia 2018 con la Selección Peruana, por lo que ha intentado mantenerse en una liga del primer orden para incrementar sus opciones de integrar la nómina final que Gareca dará en los próximos días.

Además, descartó que se vaya a convertir en director técnico en un futuro inmedianto, aunque tampoco aseguró su permanencia en el equipo alemán para disputar la liga de ascenso la próxima temporada. "No he decidido qué voy a hacer ahora, pero no voy a ser entrenador", finalizó.

Claudio Pizarro logró disputar 85 partidos con la Selección Peruana, anotando 20 goles en 6464 minutos jugados con la blanquirroja. El 'Bombardero de los Andes' está el la etapa final de su carrera y espera cerrarla asistiendo a Rusia 2018.

TE PUEDE INTERESAR

¡A practicar! Aprende a decir "me da una cerveza, por favor" en ruso con Orderique y Negro y Blanco [VIDEO]

'La Palabra Rusa del Día': aprende a decir "me da una cerveza por favor".

LEE TAMBIÉN