Perú en Rusia 2018: las pistas de Ricardo Gareca para conformar lista final para el Mundial

Con un ejemplo, Ricardo Gareca explicó por qué la Selección Peruana está abierta para todos, incluso para los que no han sido llamados: "de cara al Mundial no tenemos tiempo. En las Eliminatorias, por ejemplo, no empezamos bien, y fuimos corrigiendo hasta el punto que logramos una clasificación".

En entrevista con ESPN, el entrenador de la Selección Peruana explicó al detalle su ejemplo y reafirmó que ningún jugador puede darse como descartado de ir al Mundial.

Perú vs. Croacia: ¿en qué posición jugará Jefferson Farfán los amistosos? Ricardo Gareca respondió

"Es necesario que se entienda que en este proceso se debe rendir. No tenemos tanto tiempo. De aquí al Mundial todo es rendimiento puro del cien por cien no existe otra posibilidad", indicó Ricardo Gareca convencido de que el hincha entienda que quienes son llamados de aquí hasta el Mundial son los que están en óptimas condiciones.

Y agregó: "no tenemos otra posibilidad que llegar (al Mundial) y arrancar de la mejor manera. Es necesario que entendamos que el tiempo y posibilidades son para otro momento, en este momento lo que necesitamos es rendimiento puro y una integración total para que nosotros podamos tener mejores posibilidades".

Ricardo Gareca no habla de forma individual de cada uno de los jugadores que están o no están actualmente en la Seleción Peruana. El hincha podrá señalar a quien crean se pueda referir el entrenador, pero está claro que su radar es amplio y que solo el que esté en óptimas condiciones estará en Rusia 2018.

