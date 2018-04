Perú en Rusia 2018: ¿quedan entradas para los choques de la bicolor en el Mundial?

Cada vez falta menos para que arranque el Mundial Rusia 2018 y este miércoles, desde las 4 de la mañana (hora peruana), empezará la última ronda de venta de entradas para los 52 partidos que se disputarán incluyendo los 3 de la Selección Peruana en fase de grupos. Y aquí te contamos la disponibilidad de entradas para los choques de la bicolor.

Como ya se sabe, la Selección Peruana integra el grupo C junto a Francia, Dinamarca y Australia. Según FIFA, hay gran expectativa para ver a la bicolor en el Mundial Rusia 2018 al que accedió después de 36 años de ausencia y por lo que quedan muy pocas localidades disponibles para la venta.

Por ejemplo, para el Perú vs. Dinamarca, las entradas categoría 1, 2 y 3 están casi agotadas. Solo queda un lote pequeño. Lo mismo que las categorías 2, 3 y 4 para el choque ante Francia en Ekaterimburgo el caual ya tiene un sector agotado [ver imagen]. Mientras que para ver el Perú vs. Australia ya no hay entradas populares para hinchas extranjeros (categoría 3).

La disponibilidad de entradas para los partidos de la Selección Peruana. (FIFA.com)

¿Cómo puedes comprar las entradas?



A diferencia de la venta de entradas para el Mundial Rusia 2018 de verano, que fue por sorteo, la venta del último lote de entradas se hace por orden de llegada en una cola virtual. Solo basta con ingresar al portal de FIFA.com, seguir los pasos y esperar el turno para comprar los boletos que necesites.

Como ya se dijo, la venta de entradas empieza este miércoles a las 4 de la mañana (hora peruana) y los hinchas de la Selección Peruana están a la expectativa. Según informe FIFA, los peruanos están en el top 10 de los países que más entradas se han adjudicado para el Mundial Rusia 2018.

