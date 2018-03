Perú en Rusia 2018: ¿qué selección ya quiere a Ricardo Gareca como técnico?

Clasificó a la Selección Peruana al Mundial Rusia 2018 , lleva 12 partidos sin conocer derrota y ganó sus dos primeros amistosos de preparación para la Copa del Mundo. Por estas razones y más Ricardo Gareca ya es candidato para dirigir a Honduras.

Los directivos de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth), siguen trabajando en el nombramiento del nuevo entrenador de cara al Mundial de Catar 2022. Según adelantó su presidente, Jorge Salomón, una de las opciones es Ricardo Gareca.

Salomón en entrevista a SB Deportes, dijo que Ricardo Gareca, es un gran técnico: “Hay muchas opciones, tenemos que buscar la correcta, como Gareca hay muchas opciones, lógico es un gran técnico, tenemos que tener paciencia”, afirmó Salomón.

El Diario Más de Honduras dijo que, según el directivo, lo económico y futbolístico dependerá de la contratación del hoy entrenador de la Selección Peruana.

Hace unos días Edwin Oviedo y Juan Carlos Oblitas afirmaron que en la Federación Peruana de Fútbol hay confianza en la renovación de contrato de Ricardo Gareca. "Estamos preparados para convencerlo y que se quede con nosotros. Ricardo Gareca quiere muchísimo a nuestro país. El corazón lo debe mover", dijo el titular de la FPF.

"Yo no he hablado del tema con Ricardo Gareca. Después del Mundial ya habrá tiempo para conversar. Lo único que le digo es no va a estar mejor en otro sitio que en Perú", señaló Juan Carlos Oblitas.

