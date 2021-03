Colectivo Down Perú, miembro de la Federación Internacional de Fútbol de Atletas con Síndrome de Down (FIFDS), anunció que el Perú será organizador y sede la tercera “Copa Del Mundo de Futsal Down – Lima 2022” a desarrollarse del 01 al 10 de abril del próximo año. Este importante evento deportivo contará con el apoyo de la Federación Peruana de Futbol, la Municipalidad del Distrito de Ate Vitarte, La Universidad de Lima y otras entidades privadas.

La primera Copa Del Mundo de Futsal Down se jugó el 2016 en Rusia, el 2019 en Riberâo Preto, Brasil y el 2022 Perú será sede de esta importante competencia donde se espera la participación de países como: Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Honduras, Italia, Luxemburgo, México, Portugal, Rusia, Sudáfrica, Turquía, Uruguay y Venezuela.

Al respecto, la Fundadora y Vice Presidente de Colectivo 21 Perú, Gissely Álvarado, destacó: “Tenemos la grata responsabilidad de ser los encargados de organizar la 3ra Copa Del Mundo de Futsal Down – Lima 2022 y creemos que el deporte es una base importante para el desarrollo integral del ser humano, pero sobre todo para el desarrollo integral de las personas con discapacidad que requieren de una constante adquisición de herramientas que les permita incluirse y convivir adecuadamente en la sociedad”.

Colectivo 21 es una Organización sin fines de lucro, creada en el 2017 e integrada por familiares de personas con síndrome de Down. Fue constituida con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas con esta condición y comprometida con la promoción de una sociedad justa, inclusiva e igualdad de oportunidades para todos y todas.

Desde hace 4 años, la organización, cuenta con la primera escuela gratuita deportiva para personas con síndrome de Down en Perú, Empate 21; la cual es una franquicia gratuita cedida por la Fundación Empate de Córdoba, Argentina. De la escuela deportiva salió la primera selección de futsal que nos representó en el 2019 en la 2da Copa Mundial de Futsal Down en Riberâo Preto, Brasil.

Cabe destacar que la organización está abierta a todas las personas que quieran apoyar el evento de manera desinteresada y de distintas formas, para contribuir a esta noble labor. Los interesados pueden comunicarse con Colectivo Down Perú.