El Estadio Alberto J. Armando de Buenos Aires, más conocido como La Bombonera (escenario donde Boca Juniors es local en la Liga Profesional de Argentina), será escenario del duelo de Perú vs. Argentina. El mítico recinto no suele recibir los partidos de la ‘Albiceleste’, sin embargo, para esta ocasión decidieron realizar el encuentro en la localidad porque el Más Monumental no estaba disponible por la proximidad de la final de la Copa Libertadores el sábado 30 de noviembre.

A pocos minutos de empezar el choque, se pudo observar que el campo se encuentra en excelente estado. Con el paso de las horas, los asistentes comenzaron a poblar el recinto, en lo que será también la última presentación de ambas escuadras en la temporada 2024, teniendo en cuenta que culmina la fecha doble de FIFA.

Así luce el estadio La Bombonera para el Perú vs. Argentina. (Foto: Sportscenter)

Con la llegada de ambas delegaciones, solo restan detalles para el inicio del partido. Por el lado de los dirigidos por Lionel Scaloni, buscarán una victoria para seguir siendo líderes en la tabla de posiciones. Actualmente tienen 22 puntos y de sumar 3, asegurarán su participación en la próxima Copa del Mundo del 2026.

Por el lado de Perú, el panorama es completamente distinto porque son penúltimos con 7 puntos y, en el caso de perder, podrían caer al último lugar de la tabla de posiciones. Caer al fondo de las ubicaciones depende del resultado de Chile ante Venezuela, si ‘La Roja’ consigue una victoria, dejará de ser colero.

En relación al partido contra Argentina, se pudo conocer la alineación que presentará Fossati, buscando sacar algún punto: Pedro Gallese; Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Alexander Callens; Andy Polo, Jesús Castillo, Oliver Sonne, Sergio Peña, Luis Advíncula; Alex Valera y Paolo Guerrero.

Entre los suplentes, Perú contará con Carlos Cáceda, Diego Romero, Luis Abram, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Piero Quispe, Horacio Calcaterra, Jorge Murrugarra, Edison Flores, Bryan Reyna y José Rivera. Cabe resaltar que este partido será el último de la Bicolor en el 2024.





¿Cómo quedaron los últimos Argentina vs. Perú?

La última vez que Perú jugó ante Argentina fue en la Copa América 2024. Ambos integraron el grupo C y la escuadra nacional iba por la hazaña para clasificar a la siguiente ronda, esperando también que Canadá no hiciera lo propio ante Chile. En el segundo tiempo, el dominio fue de los dirigidos por Lionel Scaloni y un doblete de Lautaro Martínez (2-0) terminó con toda chance de los dirigidos por Jorge Fossati.

Sin embargo, según los registros, la última vez que Argentina derrotó a Perú en Buenos Aires fue en 2021, en el marco de las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022. En esa ocasión, el equipo nacional estaba dirigido por Ricardo Gareca. El partido se jugó en el estadio Monumental y terminó con una victoria 1-0 para la ‘albiceleste’, gracias a un gol de Lucas Martínez Quarta.

Previo a este encuentro, la Blanquirroja se enfrentó al equipo de Lionel Messi en 2017 en La Bombonera, durante las clasificatorias para Rusia 2018. En ese enfrentamiento, que terminó en empate 0-0, el equipo peruano logró un punto valioso gracias a un gran actuación de Pedro Gallese.

Perú vs Argentina: fecha, hora y dónde ver

Tras el duelo frente a Chile, la Selección Peruana tendrá que visitar a Argentina en Buenos Aires. El partido está programado para este martes 19 desde las 7:00 de la noche, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Si estás en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, el encuentro comenzará a las 9:00 p.m.; en Venezuela y Bolivia a las 8:00 p.m.; mientras que en México a las 6:00 p.m. No hay forma de que te pierdas este compromiso por las Eliminatorias Sudamericanas, ¡Atento a Depor!

Perú vs. Argentina será transmitido en exclusiva por las señales de América TV, ATV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App. Es importante mencionar, en suelo argentino se podrá ver por TyC Sports y Telefe. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en la web de Depor podrás encontrar el minuto a minuto más completo de todos, así como las incidencias.





