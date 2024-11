Han sido semanas muy agitadas en la dirección técnica de Alianza Lima. Cuando se hablaba de la posible salida de Mariano Soso por no haber cumplido los objetivos (no ganar el Torneo Clausura ni asegurar un cupo directo a la Copa Libertadores), la directiva íntima lo ratificó en el cargo buscando perdurar su proyecto. Sin embargo, el interés real de Newell’s Old Boys de contratar al DT rosarino cambió los planes. Aunque en un primer momento se informó que el estratega se quedaría para hacer respetar su contrato, la situación tomó otra dirección.

El último lunes, Soso regresó de Argentina para conversar con la directiva blanquiazul y definir su futuro. Las horas siguientes solo fueron para confirmar lo inevitable: Depor conoció que el técnico finalmente resolvió su contrato con el elenco íntimo y será nuevo DT del Newell’s Old Boys. Esto trastoca los planes de Alianza Lima de cara a su planificación 2025, todo esto en medio del regreso de José Bellina como gerente deportivo y los posibles cargos de Franco Navarro como director deportivo y Wilmar Valencia en la dirección de menores.

Alianza Lima deberá buscar ahora un nuevo técnico que esté alineado al perfil que el club necesite. En tanto, Soso asumirá un reto esperado para él con el ‘Lepra’, club de donde salió como formador. El rosarino inició sus labores en Newell’s y luego acompañó a Claudio Vivas como ayudante de campo. En Argentina, dirigió a Defensa y Justicia y San Lorenzo.

Mariano Soso se desvinculó de Alianza Lima.

¿Cómo le fue a Mariano Soso en Alianza Lima?

Mariano Soso se unió a Alianza Lima a mediados de agosto, tomando el lugar de Alejandro Restrepo. El técnico colombiano fue destituido debido a que no logró conseguir el trofeo del Apertura y obtuvo resultados insatisfactorios al inicio del Torneo Clausura. La derrota ante Universitario de Deportes en la tercera fecha fue el factor decisivo que llevó a su salida de La Victoria.

Después de tomar el control del equipo, el argentino dirigió a los blanquiazules en 12 encuentros, alcanzando un total de siete victorias y tres empates. Sin embargo, experimentó dos derrotas claves: una frente a Atlético Grau y otra contra Cusco FC. Esta última caída fue determinante, ya que le impidió ganar el Clausura y conseguir un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.

¿Cuándo iniciará la Liga 1 2025?

Por otro lado, el Comité de Competiciones, junto a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), están terminando de definir detalles importantes sobre el campeonato nacional en 2025. A falta de confirmación, esta semana se conoció que la posible fecha de inicio del Torneo Apertura es el jueves 23 de enero. El cuarto fin de semana de enero se jugaría la primera jornada del certamen. Recordemos que en anteriores ediciones llegó a arrancar en febrero o incluso en marzo.

Dentro de los motivos de las autoridades para iniciar el campeonato nacional en esa fecha está alinear el calendario de la Liga 1 con el resto de las competiciones en Sudamérica. Dos torneos importantes que se juegan todos los años son la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, y muchas veces los clubes peruanos llegaron con poco rodaje y fueron superados fácilmente. De esta forma, los equipos llegarán a los torneos internacionales en mejor forma.

Por otro lado, la Selección Peruana tendrá encuentros decisivos en 2025, por las últimas fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026 y un calendario ordenado permitirá no interferir con las convocatorias de los jugadores que son parte de clubes nacionales.

