Movimiento de último momento en la Selección Argentina. Este jueves, el combinado encabezado por Lionel Scaloni anunció la convocatoria de Facundo Medina. El jugador se integrará al plantel que se alista para afrontar la jornada triple de las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022, en la que se medirá a Paraguay, Uruguay y Perú, a la espera de seguir dándole caza a Brasil en la tabla de posiciones del campeonato.

“El futbolista de Lens, Facundo Medina, se suma a la convocatoria de Lionel Scaloni para afrontar la triple fecha de octubre”, señala el breve comunicado lanzado en las redes sociales de la ‘Albiceleste’ para confirmar la presencia del defensor izquierdo de 22 años.

¿Por qué fue llamado el zaguero que milita en la Ligue 1? Medina, con pasado en River y Talleres de Córdoba, se perfila como una de las alternativas para Scaloni frente a la lesión que sufrió Marcos Acuña durante el partido entre Sevilla y Wolfsburgo de la Champions League. El ‘Huevo’, señalan desde España, se lastimó el tobillo.

Facundo Medina entre a la convocatoria de Argentina para las Eliminatorias. (Foto: Twitter de la selección argentina)

Después del compromiso, el técnico Julen Lopetegui adelantó lo que pasó con Acuña. “Parece que tiene una torcedura de tobillo y le tendremos que hacer pruebas. Está lesionado. No sabemos el alcance, tenía afectada el tobillo, no podía caminar ahora. Esperamos que no sea gran cosa”, expresó en conferencia de prensa.

En ese contexto, el seleccionador prefirió anticiparse y llamó a Facundo Medina por si se confirma que lo de Marcos Acuña es grave y le termina descartando de los tres partidos de la clasificatoria a la próxima Copa del Mundo.

En todo caso, Medina ya es conocido por Scaloni. El jugador estuvo presente en los partidos de las Eliminatorias contra Bolivia en La Paz (entró en los minutos finales), Paraguay en Buenos Aires y Perú en Lima, aunque en estos últimos se quedó en la banca de los suplentes.

La lista completa de Argentina

Arqueros: Franco Armani (River Plate), Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Juan Musso (Atalanta, Italia) y Esteban Andrada (Monterrey, México).

Defensores: Gonzalo Montiel (Sevilla, España), Nahuel Molina (Udinese, Italia), Germán Pezzella (Fiorentina, Italia), Juan Foyth (Villarreal, España), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Lisandro Martínez (Ajax, Países Bajos), Marcos Acuña (Sevilla) y Nicolás Tagliafico (Ajax).

Mediocampistas: Rodrigo De Paul (Atlético Madrid, España), Exequiel Palacios (Bayern Leverkusen, Alemania), Leandro Paredes (PSG, Francia), Giovani Lo Celso (Tottenham), Guido Rodríguez (Betis, España), Nicolás Domínguez (Bologna, Italia) y Alejandro Gómez (Sevilla).

Delanteros: Lucas Alario (Bayer Leverkusen), Lionel Messi (PSG), Lautaro Martínez (Inter, Italia), Nicolás González (Fiorentina), Ángel Correa (Atlético Madrid), Ángel Di María (PSG), Joaquín Correa (Inter), Julián Álvarez (River) y Paulo Dybala (Juventus, Italia).





