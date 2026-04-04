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Perú vs. Argentina (1-4): goles, video y resumen de la derrota de la bicolor en el Sudamericano Sub-17
Perú vs. Argentina se midieron en el compromiso correspondiente a la primera jornada del Sudamericano Sub-17. ¿En qué canales se vio la transmisión del partido? DSports tiene los derechos de televisación en toda Sudamérica, canal disponible en DIRECTV y en su plataforma de streaming de DGo. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugó y a qué hora? El choque estuvo pactado para este sábado 4 de abril desde la 3:00 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay y Chile).
Perú vs. Argentina EN VIVO: ver transmisión vía DSports y DIRECTV por Sudamericano Sub-17 SOBRE EL AUTOR
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.