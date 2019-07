No pudo ser: Miryam Tristán estuvo cerca de marcar el gol del descuento para Perú ante Argentina [VIDEO]

Miryam Tristán estuvo muy cerca de encontrar el gol del descuento en el Perú vs. Argentina , pero la suerte no estuvo de su lado. Ante una gran jugada de Pierina Núñez, la experimentada atacante no pudo vencer la portería albiceleste.

La jugada se dio sobre los 35 minutos del segundo tiempo en un partido que (por lo menos en el complemento) se plantea muy parejo entre ambas escuadras.

Perú vs. Argentina chocan por la primera fecha del grupo B de los Juegos Panamericanos 2019. Antes de este duelo, Costa Rica venció 3-1 a Panamá y marcó un buen inicio en el certamen que se desarrolla en nuestro país.

Perú estuvo cerca del descuento por intermedio de Tristán. (Fuente: TV Perú)

La Blanquirroja espera recuperar terreno y no despedirse rápido del torneo, para lo que deberá sacar los tres puntos en su próxima presentación en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.