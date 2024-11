Álex Valera atraviesa el mejor momento de su carrera futbolística. Bicampeón de la Liga 1 Te Apuesto con Universitario de Deportes, donde fue clave con 13 goles en la temporada y titular en la Selección Peruana durante las Eliminatorias al Mundial 2026. El delantero nacido en Pomalca, Lambayeque, está consolidado como una de las grandes figuras del fútbol nacional; sin embargo, detrás de este presente lleno de éxitos, hay una historia de redención y superación personal. En una entrevista con Luis Guadalupe en el programa La Fe de Cuto, ‘Valegol’ recordó el episodio más duro como profesional: el penal fallado contra Australia en el repechaje al Mundial Qatar 2022, un momento que lo marcó en todo sentido.

El 13 de junio de 2022 es una fecha que ningún hincha peruano olvidará. Perú se jugaba su pase a una segunda Copa del Mundo consecutiva en una tanda de penales contra Australia. Valera fue el encargado de ejecutar el último disparo, pero el remate salió desviado y las esperanzas se esfumaron. En la charla con el ‘Cuto’, el goleador crema no tuvo reparos en confesar lo que sintió en aquel instante.

“Mientras caminaba, sentía que el arco se achicaba y no llegaba nunca al área. Cuando coloqué la pelota, vi a un grandazo que bailaba, aún le tengo bronca. El arco se me achicó y me comenzaron a temblar las piernas. Nunca había pateado penales (en la selección) ni en partidos tan decisivos”, indicó el delantero de Universitario de Deportes.

“Asumí y fui a agarrar la pelota. Cuando uno está nervioso y no está mentalmente bien, no lo va a hacer bien. Y pateé a ese ángulo que había practicado, pero le pegué mal a la pelota y lo fallé. Se me cayó el mundo, fue lo peor que me había pasado en la vida”, relató con la voz entrecortada el también exdelantero de Deportivo Llacuabamba.

Redmayne, el villano que sigue en su mente





Valera también habló sobre Andrew Redmayne, el australiano que se convirtió en la figura de aquella fatídica noche para 33 millones de peruanos. Con su peculiar estrategia de bailar en la línea de gol, el arquero descolocó a varios ejecutantes del equipo que en ese entonces dirigía Ricardo Gareca, incluido Valera. “Ese baile de Redmayne no me lo saco de la cabeza. Nunca había visto algo así, era como si quisiera intimidarte con esos movimientos. Cuando estás en ese momento, en el estadio, con millones de personas viendo, es imposible no sentir presión. Aún le tengo bronca porque nos privó de un sueño, pero la responsabilidad fue mía. Asumí el reto y no lo hice bien”, agregó el delantero de la ‘U’.





Así fue el partido de repechaje entre Perú vs. Australia





Perú, fiel a su estilo, buscó imponer su juego de posesión y triangulaciones, pero Australia, bien organizada defensivamente, logró neutralizar las conexiones entre Christian Cueva y Gianluca Lapadula. A pesar de algunas aproximaciones, como un disparo de Cueva que pasó cerca del arco rival, la primera mitad terminó sin goles y sin claras oportunidades de peligro.

En el segundo tiempo, ambos equipos siguieron con un planteamiento cauteloso. Pedro Gallese fue crucial para mantener a salvo el arco peruano, interviniendo con solvencia ante algunos intentos australianos. Por su parte, el ingreso de Edison Flores dio algo de dinamismo al ataque peruano, pero los Socceroos resistieron y llevaron el partido al tiempo extra.

Durante los 30 minutos adicionales, la tensión se elevó. Edison Flores estuvo a punto de ser el héroe cuando conectó un cabezazo que se estrelló en el poste, silenciando a los hinchas australianos y dejando a los peruanos al borde de la euforia. Sin embargo, los minutos transcurrieron sin que el marcador se moviera, y el destino del partido se definió desde los 12 pasos.





La tanda de penales: un baile que marcó la historia





En la tanda de penales, el protagonismo recayó en Andrew Redmayne, el portero suplente australiano que ingresó específicamente para la definición. Con un estilo inusual y provocador, bailando y moviéndose en la línea, Redmayne desestabilizó a los ejecutantes peruanos. Luis Advíncula falló su penal, y aunque Gallese logró atajar un disparo australiano, la presión recayó en Álex Valera.

El delantero de Universitario de Deportes tomó el balón para ejecutar el último penal de Perú, pero su disparo se fue directo al cuerpo de Redmayne, sellando la victoria 5-4 en penales para Australia y dejando a la Blanquirroja fuera del Mundial.

