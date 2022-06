En los últimos días, la Selección Peruana ha recibido el apoyo de diferentes personalidades del fútbol mundial, de cara a su duelo ante Australia por el repechaje mundialista rumbo Qatar 2022. Sin embargo, uno de los últimos en sumarse a ese aliento fue el exfutbolista y entrenador serbio, Bora Milutinović, que se apersonó este domingo a los entrenamientos de la ‘Bicolor’ en el AlSaad Sports Stadium.

“¡Palabras de aliento! El ex futbolista y entrenador serbio Bora Milutinović se acercó al entrenamiento de nuestra Selección Peruana para charlar con Ricardo Gareca y desearle lo mejor en el partido de mañana”, fue el mensaje que acompañó la publicación del equipo patrio en sus redes sociales.

El texto fue acompañado de una postal, donde aparece el técnico Ricardo Gareca y Bora Milutinović en las instalaciones del recinto catarí. Como era de esperarse, ambos posaron con mucha alegría en la foto que quedará para el recuerdo, previo al duelo más importante de la blanquirroja de los últimos años.

Ricardo Gareca y Bora Milutinovic se juntaron en los entrenamientos de la Selección Peruana. (Foto: FPF)

Cabe resaltar que no es la primera vez que el entrenador serbio apoya a la Selección Peruana, ya que anteriormente aseguró que espera volver a ver al combinado nacional en una cita mundialista. “Tengo mucha admiración con el país porque he tenido suerte que, en mi equipo de Pumas, he tenido a Juan José Muñante; además, tuve la suerte de tener a Tito Drago. Un saludo para Perú, deseando que venga a nuestro Mundial”, declaró hace unos meses para Ovación.

Perú vs. Australia: ¿cuándo y dónde se jugará el repechaje?

La Selección Peruana saltará a la cancha del estadio Ahmad Bin Ali, ubicado en Rayán (Doha). La contienda entre Perú y Australia se disputará desde la 1 de la tarde (en el horario peruano), el lunes 13 de junio. Tal como adelantó FIFA, la repesca será a partido único.

Las entradas se han vendido como pan caliente para este compromiso, por lo que se espera un marco de público importante en el recinto asiático que, sin duda alguna, también vibrará con el ‘Contigo Perú’.





