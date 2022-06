Perú vs. Australia EN VIVO por Latina TV (Canal 2) en un partido EN DIRECTO desde el Ahmed bin Ali de Al Rayyan, en donde se ponen frente a frente en un partidazo de pronóstico reservado por el repechaje internacional rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Las dos selecciones quieren asistir nuevamente a una cita de esa magnitud, pero son conscientes de que el oponente de turno no les dejará nada fácil al misión, por lo que tendrán que poner sus mejores esfuerzos con la única consigna de quedarse con la llave.

El Perú vs. Australia será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por la señal abierta de Latina TV (Canal 2), pero el encuentro también podrá ser seguido por las pantallas de Movistar Deportes (Canal 3 de Movistar TV y 703 en HD).

¿Cuándo ver el repechaje de Perú vs. Australia?

La Selección Peruana saltará a la cancha del estadio Ahmad Bin Ali, ubicado en Rayán (Doha). La contienda entre Perú y Australia se disputará desde la 1 de la tarde (en el horario peruano), el lunes 13 de junio. Tal como adelantó FIFA, la repesca será a partidos único.

Perú vs. Australia: hablan los protagonistas

El volante de la Perú, Renato Tapia, calificó al cuadro que dirige técnicamente Graham Arnold como “un rival físico y duro”, por lo que no cree que la bicolor sea favorita a pesar de ya haber vencido a Australia en la Copa del Mundo Rusia 2018.

“Australia es un rival muy físico, muy duro y lo vimos ayer. Con el transcurrir de los minutos a Emiratos le costó en lo físico. Sin embargo, Australia se mantuvo en pie con muy pocos cambios y muy bien... Tienen muy buenos jugadores, con muchas ganas. Iremos analizando con el tiempo de la mejor manera para contrarrestar sus armas”, dijo el ‘Cabezón’ en rueda de prensa.

René Meulensteen, asistente técnico de la Selección de Australia, fue consultado sobre el plantel de Perú, escuadra de la que destacó el buen nivel de sus jugadores, a quienes ya conocen por el duelo disputado en la pasada cita mundialista.

“Siempre me ha gustado el fútbol sudamericano. Siempre he estado interesado en él, tienen un buen estilo. Existen diferencias entre algunas naciones, pero hablando de Perú creo que están muy bien. Tienen un equipo con experiencia que han estado juntos un buen tiempo. Son buenos futbolistas, si los dejas jugar pueden herirte, nuestro trabajo es asegurarnos que eso no suceda”, fueron las primeras palabras de Meulensteen para Movistar Deportes.

¿Qué canal pasa el partido de Perú vs. Australia?

Perú: 1:00 p.m.

Australia: 4:00 a.m. (martes 14 de junio)

Ecuador: 1:00 p.m.

Colombia: 1:00 p.m.

Bolivia: 2:00 p.m.

Venezuela: 2:00 p.m.

Chile: 2:00 p.m.

Argentina: 3:00 p.m.

Uruguay: 3:00 p.m.

Brasil: 3:00 p.m.

España: 8:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami) : 2:00 p.m.

Qatar: 9:00 p.m.

Japón (Tokio): 03:00 a.m. (martes 14 de junio)

¿Cómo ver el Perú vs. Australia?

Perú vs. Australia podrá ser apreciada por la señal internacional de ESPN y Star+. Si prefieres verlo en canales nacionales, tendrás la opción de Latina TV (señal abierta) y Movistar Deportes, medios que también cuentan con los derechos de transmisión del repechaje.





